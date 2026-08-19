Nach Belästigung von Mädchen: Mann mit Gesichtsbrüchen im Spital

Ein Samstagmorgen im Park endet mit Knochenbrüchen – und einer Debatte, die ganz Innsbruck beschäftigt.

Im Innsbrucker Ursulinenpark kam es Samstagfrüh zu einem Zwischenfall, bei dem ein Syrer mehrere Knochenbrüche im Gesicht erlitt. Vorangegangen war laut Angaben der Polizei eine mutmaßliche Belästigung mehrerer junger Mädchen durch den Mann. Ein gleichaltriger Ukrainer, der die Mädchen begleitete, griff daraufhin körperlich ein.

Er wurde wegen des Verdachts der absichtlichen schweren Körperverletzung festgenommen, aufgrund seines jugendlichen Alters jedoch kurz darauf wieder auf freien Fuß gesetzt.

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Durchzechte Nacht

Der Vorfall spielte sich gegen 9 Uhr ab, während sich die Jugendlichen im Park aufhielten. Der Syrer soll nach einer durchzechten Nacht die Kontrolle über sein Verhalten verloren und die Mädchen unsittlich berührt haben. Der Ukrainer reagierte unmittelbar auf die Übergriffe und schlug den Mann nieder, was zu den schwerwiegenden Gesichtsverletzungen führte.

Die Ermittlungen der Innsbrucker Polizei zur genauen Klärung der Ereignisse dauern an.