Serbisches Kriegsgerät taucht in der Ukraine auf – doch Moskaus Botschafter in Belgrad hat dafür eine klare Erklärung parat.

Der russische Botschafter in Belgrad, Aleksandar Bocan-Harcenko, hat erklärt, dass Serbien keine Waffen an die Ukraine liefert. Weder habe eine offizielle Belieferung der Ukraine durch Belgrad stattgefunden, noch sei eine solche von der serbischen Führung geplant. Serbien beabsichtige nicht, die Ukraine militärisch zu unterstützen. Gleichzeitig sei Belgrad bereit, die betreffenden Lieferwege zu beobachten und für mehr Transparenz zu sorgen. Die Aussagen des Botschafters wurden von der russischen staatlichen Nachrichtenagentur TASS verbreitet.

Indirekte Lieferwege

Direkte Lieferungen aus Serbien schloss Bocan-Harcenko nach eigenen Angaben aus. Serbische Waffen seien vielmehr auf indirekten Wegen und über nicht offizielle Kanäle in die Ukraine gelangt. Unter den gegenwärtigen Umständen sei es außerordentlich schwer, sämtliche Lieferketten lückenlos nachzuverfolgen und zu kontrollieren, so der Diplomat. Damit räumt er zwar ein, dass serbisches Kriegsgerät auf ukrainischer Seite aufgetaucht ist, weist aber zugleich den Vorwurf zurück, die Regierung in Belgrad versorge die Ukraine direkt mit Waffen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Nach Angaben der Financial Times haben serbische Hersteller seit Beginn der russischen Invasion 2022 Munition im Wert von rund 800 Millionen Euro an westliche Staaten exportiert, die über Drittländer in die Ukraine gelangte. Belgrad betont dabei, keine direkten Lieferungen an die Ukraine oder Russland vorzunehmen.

Die Frage, auf welchem Weg Rüstungsgüter serbischer Herkunft in die Hände ukrainischer Streitkräfte gelangt sind, hatte in der Vergangenheit wiederholt für Spannungen im Verhältnis zwischen Moskau und Belgrad gesorgt. Die jüngsten Äußerungen verdeutlichen, wie heikel dieses Thema für die bilateralen Beziehungen nach wie vor ist. Obwohl Belgrad offiziell keine militärische Unterstützung für die Ukraine leisten will, zieht das Auftauchen serbischer Waffen im Kriegsgebiet weiterhin Aufmerksamkeit auf sich.

Vucics Neutralitätskurs

In diesem Zusammenhang verwies Bocan-Harcenko auch auf die oft hervorgehobene Rolle des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic, der sich um einen neutralen und ausgewogenen Kurs in der Außenpolitik seines Landes bemühe. In der strittigen Frage der Waffenlieferungen gebe es zwischen Belgrad und Moskau inzwischen einen weitgehend transparenten Informationsaustausch sowie eine entsprechende Zusammenarbeit.

Der serbische Präsident Aleksandar Vučić hatte am 23. Juni 2025 öffentlich angekündigt, dass Serbien alle Ausfuhren von Munition und Waffen stoppt und die Produktion ausschließlich für die serbische Armee bestimmt sei. Dies erfolgte, nachdem es Vorwürfe aus Russland gegeben hatte, serbische Munition sei über Drittstaaten in der Ukraine gelandet.