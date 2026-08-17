Eine einzige Frage bei einer Pressekonferenz – und nun droht einem deutschen Journalisten ein russisches Strafverfahren mit bis zu sechs Jahren Haft.

Gegen den FAZ-Korrespondenten Michael Martens hat Russland ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm wird Anstiftung zu Hass und Feindschaft vorgeworfen – ein Tatbestand, der nach Artikel 282, Absatz 2 des russischen Strafgesetzbuches mit bis zu sechs Jahren Haft geahndet werden kann. Wie die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle berichtete, werde derzeit geprüft, ob Martens zur internationalen Fahndung ausgeschrieben und in seiner Abwesenheit eine Präventivmaßnahme gegen ihn verhängt werden soll.

Belgrader Pressekonferenz

Auslöser des Verfahrens war eine Frage, die Martens am 8. August bei einer Pressekonferenz in Belgrad stellte – an der sowohl der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj als auch der serbische Staatschef Aleksandar Vucic teilnahmen. Der Journalist wollte dabei wissen, was europäische Länder tun könnten, um „dabei zu helfen, mehr Russen zu töten“. Die Äußerung schlug rasch hohe Wellen: Eine Online-Petition forderte seine Entlassung, und die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, bezeichnete die Aussage als inakzeptabel und kriminell.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung erklärte in einer Stellungnahme, die Frage ihres Balkankorrespondenten sei unklar beziehungsweise unglücklich formuliert gewesen. Es sei nicht die redaktionelle Position der Zeitung, dass möglichst viele russische Soldaten getötet werden sollen.

Die serbische Tageszeitung Danas wandte sich mit einer Anfrage an Martens, ob er über das von TASS gemeldete Strafverfahren in Kenntnis gesetzt worden sei.

Eine Antwort blieb bislang aus.