Acht Österreicher wollen nach Mallorca – am Ende klicken die Handschellen

**Statt Sonne und Sangria gab es Handschellen: Eine Polterrunde aus Kärnten erlebte eine Flugnacht, die niemand so geplant hatte.**

Obwohl das Flugzeug schließlich in Richtung Mallorca abhob, saßen die acht Kärntner, für die der Trip gedacht war, zu diesem Zeitpunkt längst nicht mehr an Bord. Mit rund einer Stunde Verspätung startete die Maschine – ohne die Polterrunde aus den Bezirken Klagenfurt-Land und Feldkirchen, die am Freitagabend am Flughafen Klagenfurt einen massiven Polizeieinsatz ausgelöst hatte. Das Ergebnis: mehrere Festnahmen, ein verletzter Beamter und eine lange Liste an Anzeigen.

Den Anfang nahm alles mit zwei Männern aus der Gruppe, die offenkundig stark unter Alkoholeinfluss standen. Der Pilot verweigerte ihnen daraufhin die Mitnahme. Gegen 22.40 Uhr eskalierten die Reaktionen darauf in heftige Auseinandersetzungen, woraufhin die Polizei alarmiert wurde.

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Eskalation am Flughafen

Auch nach dem Eintreffen der Beamten zeigte sich die Lage keineswegs entspannt – die beiden Männer beschimpften die Polizisten, sodass sie schließlich zur Identitätsfeststellung auf die Inspektion gebracht werden mussten. Als kurz darauf auch die restlichen sechs Mitglieder der Polterrunde das Flugzeug verließen, mussten die Beamten erneut eingreifen – und die Situation verschärfte sich weiter. Vier Männer sollen sich gegenüber der Polizei äußerst aggressiv verhalten haben, es kam zu körperlichen Auseinandersetzungen, bei denen ein Polizist leicht verletzt wurde.

Lange Anzeigenliste

Die Bilanz des Abends fiel entsprechend umfangreich aus. „Insgesamt wurden vier Anzeigen wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, drei wegen versuchter Körperverletzung und eine wegen schwerer Körperverletzung erstattet“, erklärte Polizeisprecher Matthias Kogelnig gegenüber der „Kleinen Zeitung“. Hinzu kamen eine Anzeige wegen aggressiven Verhaltens sowie zahlreiche weitere Verwaltungsanzeigen.

Statt auf die Balearen ging es für die Beteiligten ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt, wo sie die Nacht verbrachten. Laut Kogelnig befinden sich mittlerweile alle wieder auf freiem Fuß. Während die Kärntner Gruppe die Nacht in Polizeigewahrsam verbrachte, landete ihr Flieger gegen 1.15 Uhr ohne sie auf Mallorca.