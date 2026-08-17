Wien-Neubau dreht den Verkehr um: Das gilt ab heute

Wien-Neubau verändert sein Gesicht: Ab Montag gilt in der Neubaugasse eine neue Verkehrsregelung – mit weitreichenden Folgen.

Ort des Geschehens

Ab Montag, dem 17. August, gilt in der Neubaugasse in Wien-Neubau eine geänderte Verkehrsführung. Mit dieser Maßnahme verfolgt die Stadt Wien das Ziel, den Durchgangsverkehr einzudämmen und den Straßenraum stärker zugunsten von Fußgängerinnen und Fußgängern umzugestalten. Grundlage der Entscheidung ist eine Evaluierung des Neubaugassen-Umbaus aus dem Jahr 2020, im Zuge derer Verkehrsströme über mehrere Monate erfasst sowie Anwohnerinnen, Anwohner und Gewerbetreibende zu ihrer Zufriedenheit befragt wurden.

Das Resultat fällt insgesamt positiv aus: Seit der damaligen Neugestaltung hat sich die Zahl der Fußgängerinnen und Fußgänger in der Straße um rund 50 Prozent erhöht.

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Neue Verkehrsrouten

Durch die angepasste Verkehrsführung rechnet die Stadt mit einem spürbaren Rückgang des Durchzugsverkehrs. Im nördlichen Bereich wird dieser laut Prognose um etwa 62 Prozent zurückgehen, im südlichen Abschnitt um rund 21 Prozent. Für Autofahrerinnen und Autofahrer ergeben sich dadurch veränderte Routen: Der nördliche Teil der Neubaugasse wird künftig über Kirchengasse und Siebensterngasse angefahren, der südliche Abschnitt bleibt über die Westbahnstraße erreichbar. Im Zuge der neuen Verkehrsführung wird das bisherige Zufahrtsverbot in der Siebensterngasse zwischen Zollergasse und Neubaugasse aufgehoben, sodass das Rechtsabbiegen in die Neubaugasse künftig erlaubt ist.

Im Abschnitt mit der neuen Einbahnführung werden die Ladezonen auf die rechte Straßenseite verlegt und befinden sich damit künftig in Fahrtrichtung.

Öffentlicher Verkehr

Für den öffentlichen Verkehr ändert sich im Bereich der Buslinie 13A nichts – sie darf die Neubaugasse weiterhin in beiden Fahrtrichtungen nutzen. Die Haltestelle der Linie 48A wird hingegen näher an die Neubaugasse heranverlegt.

Auch für den Fußverkehr bringt die Umgestaltung Verbesserungen: Da die Abbiegespur von der Burggasse in die Neubaugasse entfällt, verbreitert sich an dieser Stelle der Gehsteig. Darüber hinaus sind vier neue Bäume in der Neubaugasse vorgesehen, drei weitere sollen in der Siebensterngasse gepflanzt werden.