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Badeunfall

Bademeister retten 77-Jährigen – Stunden später ist er tot

Bademeister retten 77-Jährigen – Stunden später ist er tot
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein Badetag in Tirol endet tragisch: Ein 77-Jähriger überlebt die Reanimation – doch nicht den Nachmittag.

In einem Schwimmbad in Oberndorf im Bezirk Kitzbühel ist am Donnerstagvormittag ein 77-jähriger Mann nach einem Badeunfall noch am selben Nachmittag im Krankenhaus St. Johann in Tirol seinen Verletzungen erlegen. Wie es zu dem Vorfall kam, ist bislang ungeklärt. Eine Badegästin hatte den Mann reglos im Wasser treibend entdeckt.

Zwei Bademeister zogen ihn daraufhin aus dem Becken und leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein. Die genauen Umstände des Unfalls sind laut Polizei weiterhin unklar.

Reanimation erfolgreich

Die Wiederbelebungsversuche der Bademeister wurden in weiterer Folge von eingetroffenen Rettungskräften übernommen, die die Maßnahmen fortsetzten. Diese verliefen letztlich erfolgreich. Mit einer leichten Kopfverletzung wurde der Mann anschließend ins Krankenhaus St. Johann in Tirol transportiert.

Dort verstarb er noch im Laufe des Nachmittags. Genauere Angaben zu den Todesumständen lagen zunächst nicht vor.

Aufschluss soll eine Obduktion bringen, deren Ergebnisse voraussichtlich im Laufe des Freitags oder am frühen Samstagmorgen erwartet werden.

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