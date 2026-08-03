Keine Atmung, keine Zeit: App rettet 23-Jährigen vor dem Tod

Ein junger Mann, kein Lebenszeichen – dann zählt jede Sekunde. Was danach geschah, zeigt, wie viel eine App bewirken kann.

Am späten Sonntagvormittag löste ein dramatischer Notruf einen Großeinsatz im Bezirk Kirchdorf an der Krems aus: Ein 23-jähriger Mann war in seinem Wohnhaus plötzlich nicht mehr ansprechbar. Polizeibeamte wurden unverzüglich zu der betreffenden Adresse entsandt.

Ersthelfer vor Ort

Noch vor dem Eintreffen der Polizei hatte sich bereits ein Ersthelfer vor dem Gebäude eingefunden. Er war über eine Ersthelfer-App auf den medizinischen Notfall aufmerksam gemacht worden und sofort zum Einsatzort geeilt. Im Inneren des Hauses trafen die Beamten den jungen Mann regungslos in seinem Bett an – eine Eigenatmung war nicht mehr vorhanden.

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Reanimation erfolgreich

Ohne Zeit zu verlieren, begannen die Polizisten gemeinsam mit dem Ersthelfer umgehend mit Reanimationsmaßnahmen. Als kurz darauf Rettungskräfte und ein Notarzt eintrafen, übernahmen diese die weiteren lebensrettenden Maßnahmen. Den Helfern gelang es schließlich, den 23-Jährigen zu stabilisieren.

Anschließend wurde er mit der Rettung in ein Krankenhaus gebracht.