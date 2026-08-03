Schumann erhöht Druck: Asylberechtigte Mütter müssen früher in Deutschkurse

Niedrige Erwerbsquoten, tausende Flüchtlinge ohne Job – jetzt zieht Ministerin Schumann eine klare Konsequenz.

Zahlen des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) hatten in der vergangenen Woche für erhebliche Diskussionen gesorgt: Lediglich jede vierte Frau aus Syrien, Afghanistan oder dem Irak geht einer Beschäftigung nach, und insgesamt 44.000 Flüchtlinge sind ohne Arbeit – wie „Heute“ berichtete.

Vor diesem Hintergrund erhöht Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) nun den Druck in der Integrationspolitik. Sie tritt dafür ein, die bestehende Ausnahmeregelung zu verkürzen, die Mütter kleiner Kinder bislang von der Pflicht zur Teilnahme an Integrationsmaßnahmen befreit.

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Schumanns Vorstoß

Konkret sollen Frauen mit Asylstatus künftig bereits zwei Jahre nach der Geburt eines Kindes zur Teilnahme an solchen Maßnahmen verpflichtet werden – bisher gilt eine Frist von drei Jahren. Der Vorschlag verfolgt das Ziel, betroffenen Frauen früher Zugang zu Deutschkursen, Qualifizierungsangeboten und dem Arbeitsmarkt zu verschaffen.

Zugleich würde die Regelung stärker an die arbeitsrechtliche Karenzregelung für erwerbstätige Frauen angeglichen: Die Karenz kann derzeit von einem Elternteil alleine bis zur Vollendung des 22. Lebensmonats des Kindes in Anspruch genommen werden, bei Alleinerziehenden verlängert sich dieser Zeitraum auf 24 Lebensmonate.

Schumann begründet ihren Vorstoß damit, dass Frauen durch diese Maßnahme die Möglichkeit erhielten, ihre Sprachkenntnisse auszubauen, Qualifikationen zu erwerben und sich gezielt auf den Berufseinstieg vorzubereiten. Dies stärke ihre wirtschaftliche Eigenständigkeit und fördere gleichzeitig ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Frühe Integration

Die Verkürzung der Ausnahmefrist soll Integration und Arbeitsmarktpolitik enger miteinander verknüpfen. Der Vorschlag zielt darauf ab, vorhandene Potenziale früher zu aktivieren, die Selbständigkeit von Frauen zu fördern und dem anhaltenden Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken.

Im Gespräch mit „Heute“ legt die Ministerin ihre Position weiter dar: „Integration beginnt vom ersten Tag an. Unser Ziel ist klar: Frauen sollen früher die Möglichkeit bekommen, Deutsch zu lernen, sich zu qualifizieren und wirtschaftlich unabhängig zu werden. Außerdem gilt: Wer arbeiten kann, muss arbeiten.“

„Es kann nicht sein, dass Frauen länger als notwendig vom Arbeitsmarkt ferngehalten werden. Je früher Integration und Qualifizierung beginnen, desto besser sind die Chancen auf einen Arbeitsplatz, auf finanzielle Unabhängigkeit und auf ein selbstbestimmtes Leben. Das nützt den Frauen, ihren Familien und dem Wirtschaftsstandort Österreich.“