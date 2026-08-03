Ab 2027 wird es teuer: Österreich erhöht Verkehrsstrafen

Österreichs Verkehrsstrafen werden neu geregelt – und für viele Autofahrer deutlich teurer. Ein Datum markiert die Wende.

Ab dem 1. Jänner 2027 gilt österreichweit ein einheitlicher Strafrahmen für Verkehrsvergehen – unabhängig davon, ob das Fahrzeug in Wien, Salzburg oder Oberösterreich falsch abgestellt wurde. Wer künftig in einer Kurzparkzone zu lange steht, die Parkuhr nicht korrekt bedient oder den Parkschein nicht ordnungsgemäß hinterlegt, wird mit 60 Euro zur Kasse gebeten – derzeit beträgt die Anonymverfügung dafür genau die Hälfte. Dieselbe Verdoppelung trifft auch jene, die das Tempolimit um bis zu zehn km/h überschreiten: Auch hier steigt der Betrag von 30 auf 60 Euro.

Neuer Strafenkatalog

Ein zentrales Element der Novelle ist die deutliche Anhebung der Strafen bei erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen. „Bis jetzt hat jedes Bundesland selbst die Strafhöhen festgelegt. Dabei herrschte ein West-Ost-Gefälle. Am teuersten waren die Vergehen in Vorarlberg. Oberösterreich befindet sich nicht nur geografisch, sondern auch bei den Strafen im Mittelfeld“, erklärt Stefan Dahedl, Jurist beim ÖAMTC Oberösterreich.

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Zu den weiteren Änderungen zählt, dass auch das Parken im Halte- oder Parkverbot sowie das Vergessen der Parkscheibe in der Kurzparkzone künftig mit 60 Euro geahndet wird. Wer deutlich schneller unterwegs ist, muss mit noch höheren Strafen rechnen: Bei Geschwindigkeitsüberschreitungen von mehr als 30 km/h steigt die Mindeststrafe von 150 auf 200 Euro. Noch drastischer fällt die Erhöhung bei mehr als 40 km/h im Ortsgebiet beziehungsweise mehr als 50 km/h außerhalb des Ortsgebiets aus: Hier steigt der Mindestsatz von 300 auf 400 Euro.

Grundlage für den neuen, mehrseitigen Strafenkatalog – Strafverfügungen bleiben von der Änderung ausgenommen – war jeweils das höchste bisher geltende Landesniveau. Für Oberösterreich bedeutet das eine spürbare Mehrbelastung. Wer unberechtigt einen Gehsteig befährt oder dort parkt, zahlt künftig 80 statt 40 Euro. Laut ÖAMTC steigen die Verkehrsstrafen im Schnitt um 50 Prozent.

Kritik der Wirtschaft

„Eine Vereinheitlichung ist grundsätzlich sachgerecht. Nicht einzusehen ist aber, dass es im selben Atemzug zu erheblichen Erhöhungen der Strafsätze bis zum Doppelten kommen soll. Verkehrsstrafen haben den gesetzlichen Zweck, Verkehrsteilnehmer zu richtigem Verhalten anzuleiten, nicht aber Staatseinnahmen zu maximieren“, kritisiert WKOÖ-Verkehrsspartenobmann Wolfgang Schneckenreither.