Flüchtlinge am Jobmarkt: Männer finden Job, Frauen bleiben zurück

Flüchtlinge finden 2025 häufiger Arbeit in Österreich – doch hinter den Zahlen verbirgt sich ein markantes Ungleichgewicht.

Zwischen Mitte 2025 und Juni desselben Jahres sank die Zahl der beim Arbeitsmarktservice gemeldeten arbeitslosen Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigten von rund 44.000 auf etwa 37.000. Dieser Rückgang ist jedoch nicht gleichmäßig verteilt: Er geht nahezu vollständig auf das Konto männlicher Betroffener. Bei Männern mit Flüchtlingsstatus betrug der Rückgang im Jahresvergleich 16,6 Prozent, während die Zahl arbeitsloser Frauen in derselben Gruppe um 0,6 Prozent sogar leicht zunahm.

Unter den subsidiär Schutzberechtigten ist das Bild noch deutlicher: Bei den Männern verringerte sich die Arbeitslosigkeit um 37,3 Prozent, bei den Frauen lediglich um 0,5 Prozent.

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Syrer voran

Dass Flüchtlinge zuletzt verstärkt Beschäftigung gefunden haben, zeigt eine Auswertung des Österreichischen Integrationsfonds – allerdings gilt dieser Trend in erster Linie für Männer. Knapp 51 Prozent der arbeitslos gemeldeten Personen dieser Gruppe sind syrische Staatsangehörige, die seit Jahren die mit Abstand größte Flüchtlingspopulation in Österreich stellen. An zweiter und dritter Stelle folgen Afghanen und Somalier.

Bemerkenswert ist, dass gerade bei Syrern mit einem Minus von gut 21,5 Prozent der stärkste Rückgang bei der Arbeitslosigkeit verzeichnet wurde. Beschäftigung fanden Flüchtlinge 2025 vor allem in der Beherbergung und Gastronomie, im Handel sowie in der Warenherstellung.

Frauen benachteiligt

Betrachtet man die Daten nach Geschlecht, zeigt sich über alle großen Herkunftsgruppen hinweg dasselbe Muster: Frauen sind am Arbeitsmarkt deutlich schlechter gestellt als Männer. Im Vorjahr waren knapp 44 Prozent der Syrerinnen von Arbeitslosigkeit betroffen, bei syrischen Männern lag dieser Anteil bei gut 30,5 Prozent.

Noch gravierender stellt sich die Lage bei Afghanen dar: Dort ist der Frauenanteil unter den Arbeitslosen mit rund 36 Prozent fast doppelt so hoch wie jener der Männer.

Was die Beschäftigungsbereiche betrifft, arbeiteten Personen aus den sechs wichtigsten Herkunftsländern der Fluchtmigration im Jahr 2025 am häufigsten in der Beherbergung und Gastronomie, wo rund 15.500 Stellen gezählt wurden. Dahinter reihten sich der Handel mit etwa 12.000 sowie die Warenherstellung mit rund 10.100 Beschäftigten ein.