Veranstaltungen in ganz Österreich: Samariterbund kämpft gegen Badeunfall-Welle

Steigende Temperaturen, volle Freibäder – und eine alarmierende Unfallbilanz. Der Samariterbund setzt jetzt ein deutliches Zeichen.

Mit steigenden Temperaturen zieht es immer mehr Menschen an Gewässer und in Freibäder – doch die Zahl der Badeunfälle nimmt in diesem Sommer ebenfalls zu. Der Samariterbund reagiert darauf mit einer eigens ins Leben gerufenen Aktionswoche, die rund um den internationalen „Tag gegen das Ertrinken“ am 25. Juli bis zum 26. Juli in mehreren österreichischen Bundesländern stattfindet. Ziel der Informations- und Mitmachveranstaltungen ist es, die Bevölkerung über sicheres Verhalten im und am Wasser aufzuklären.

Neben der Möglichkeit, Rettungsübungen zu beobachten, konnten Interessierte auch eine Mitfahrt auf dem Rettungsboot erleben. Im Rahmen der Aktionswoche bieten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Samariterbundes den Wienerinnen und Wienern Gelegenheit, sich umfassend zu informieren – Präventivarbeit steht dabei im Mittelpunkt.

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In Österreich kommen laut Kuratorium für Verkehrssicherheit und Sozialministerium im langjährigen Schnitt zwischen 35 und 42 Menschen pro Jahr durch Ertrinken ums Leben. Laut Weltgesundheitsorganisation zählen Badeunfälle bei Kindern zur zweithäufigsten Todesursache überhaupt. Der Samariterbund bringt es auf den Punkt: „Wissen hilft und rettet Leben!“

Programm & Termine

Im Zuge der Aktionstage demonstrieren die Einsatzkräfte der Wasserrettung verschiedene Rettungsszenarien, führen Reanimationsübungen vor und präsentieren ihre Ausrüstung. Besucherinnen und Besucher haben außerdem die Möglichkeit, selbst Techniken des Rettungsschwimmens auszuprobieren und sich an Infoständen beraten zu lassen.

Für die jüngsten Besucherinnen und Besucher wurde ein eigenes Programm zusammengestellt. Neben Schnitzeljagden und Malstationen können verschiedene Schwimmprüfungen abgelegt werden – von der Stufe Seesternchen bis hin zum Allroundschwimmer.

Am 25. Juli finden Veranstaltungen im Wien-Favoriten gelegenen Laaerbergbad von 10 bis 16 Uhr sowie im Gänsehäufel von 9 bis 17 Uhr statt. Auf dem Programm stehen Vorführungen von Rettungsschwimmtechniken, Reanimationsübungen, Expertentipps und Mitmachstationen. Auch im Wien-Hietzing gelegenen Hietzinger Bad sind Fachleute von 11 bis 18 Uhr vor Ort und stehen für Fragen zur Verfügung.

Am 26. Juli lädt die Wasserrettung auf die Donauinsel bei der Reichsbrücke ein. Von 10 bis 17 Uhr besteht dort die Möglichkeit, an Bord der Rettungsboote mitzufahren und Rettungsübungen aus unmittelbarer Nähe zu verfolgen.

Sicherheitstipps

Für kommende Badetage haben die Fachleute des Samariterbundes eine Reihe von Empfehlungen zusammengestellt: Ins Wasser sollte man möglichst nicht alleine gehen. Außerdem ist es ratsam, nicht unvorbereitet ins kühle Nass zu springen – der Körper benötigt Zeit, um sich an die Wassertemperatur zu gewöhnen, weshalb ein vorheriges Abduschen empfohlen wird.

Darüber hinaus ist eine realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten entscheidend; Mutproben sollten vermieden werden. Besondere Vorsicht gilt bei Kindern: Sie dürfen in der Nähe von Gewässern niemals ohne Aufsicht sein. Schwimmhilfen wie Flügerl oder Schwimmreifen ersetzen die Aufsichtspflicht nicht. Zudem verläuft Ertrinken lautlos – ein Umstand, der häufig unterschätzt wird.

Kindern sollte das Schwimmen daher so früh wie möglich beigebracht werden.