Play Store vor Zwangsumbau: Google bleiben nur sieben Tage

Ein US-Richter zwingt Google zum Handeln – und setzt dem Konzern dafür eine ungewöhnlich kurze Frist.

Ein US-Bundesrichter hat Google zu weitreichenden Änderungen bei der Zugänglichkeit von Drittanbieter-App-Stores auf Android-Geräten verpflichtet. Zwar listet der Konzern solche konkurrierenden Stores im Play Store bereits seit Kurzem, doch Richter James Donato erklärte am Donnerstag, dass die bestehenden Hürden für eine Installation weiter abgebaut werden müssen.

Komplizierte Installation

Wie kompliziert der aktuelle Prozess tatsächlich ist, demonstrierte der Anwalt von Epic Games direkt im Gerichtssaal. Laut einem Bericht von Heise Online liefert eine Suche nach dem Begriff „Store for Apps“ im Play Store keine Ergebnisse zu alternativen App-Stores – stattdessen erscheinen stationäre Einzelhändler wie die US-Supermarktkette Walmart. Auch wer gezielt nach dem alternativen App-Store Aptoide sucht, stößt nicht auf eine reguläre App-Übersicht, sondern lediglich auf ein Banner, das auf eine externe Drittanbieter-Seite verweist. Hinzu kommt, dass Nutzer vor der eigentlichen Installation eines Fremd-Stores zunächst einen zusätzlichen Schritt über die Schaltfläche „Anzeigen“ durchlaufen müssen.

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„Machen Sie daraus Installieren statt Anzeigen“, wies Donato Google an. „Das ist nicht akzeptabel, das muss korrigiert werden“, stellte der Richter unmissverständlich klar. Er befand, dass mehrere dieser Zwischenschritte als „wettbewerbsbehindernde Hürden“ zu werten seien, und räumte dem Konzern für die Umsetzung der Änderungen genau eine Woche ein. „Falls es dabei Probleme gibt, lassen Sie es mich wissen“, ergänzte er.

Kein EU-Effekt

Für Nutzer in Österreich und Deutschland haben diese Entwicklungen keine unmittelbaren Auswirkungen. Hierzulande plant Google keine direkte Einbindung alternativer App-Stores in den Play Store, sondern lediglich gewisse Erleichterungen beim sogenannten Sideloading (Installation von Apps außerhalb des offiziellen Stores) für registrierte Anbieter.