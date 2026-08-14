Frontalcrash in Österreich: 59-Jährige stirbt noch am Unfallort

Auf einer Burgenländer Landstraße endet eine Fahrt tödlich – ein Frontalcrash mit dramatischen Folgen für zwei Menschen.

Ein tödlicher Frontalzusammenstoß auf der Landesstraße L106 im Bereich Kohfidisch im Burgenland hat am Freitag das Leben einer 59-jährigen Frau gefordert. Ihr Fahrzeug prallte aus noch nicht geklärten Gründen mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Die Frau überlebte den Aufprall nicht – sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Ein zufällig anwesender Arzt konnte lediglich den Tod der Lenkerin feststellen. Der Fahrer des anderen Wagens, ein junger Mann, wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz in die Klinik Oberwart eingeliefert.

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Stundenlange Sperre

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um die Unfallursache zu klären. Für die Dauer der Erhebungen sowie der Bergung der beiden stark beschädigten Fahrzeuge war die L106 vollständig gesperrt. Der gesamte Einsatz erstreckte sich über mehr als vier Stunden.

Vor Ort waren rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Kohfidisch, Mischendorf und Großpetersdorf im Einsatz.

Darüber hinaus unterstützte ein Team der Krisenintervention Burgenland die Einsatzkräfte vor Ort.