17-Jähriger alkoholisiert am Steuer – Schwangere bei Frontalcrash verletzt

Ein Kreisverkehr, zwei Autos, eine schwangere Frau – und ein 17-Jähriger am Steuer, der mehr als nur die Fahrtrichtung ignorierte.

Montagabend, kurz nach 22 Uhr: In der Tiroler Gemeinde Söll im Bezirk Kufstein endete eine Fahrt auf der Gemeindestraße Stampfanger in einem schweren Unfall. Ein 17-Jähriger war mit seinem Pkw in westlicher Richtung unterwegs, auf dem Beifahrersitz ein 16-jähriger Österreicher. An einem Kreisverkehr fuhr der Jugendliche entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung – genau in dem Moment, als ein 31-jähriger Österreicher mit seinem Fahrzeug in den Kreisverkehr einfuhr.

Dessen 30-jährige schwangere Lebensgefährtin saß neben ihm. Obwohl beide Fahrer sofort bremsten, ließ sich der Aufprall nicht mehr verhindern: Die Fahrzeuge kollidierten frontal. Beide Lenker blieben körperlich unversehrt, an beiden Autos entstand Totalschaden.

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Schwangere verletzt

Die schwangere 30-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde vom Rettungsdienst ins Bezirkskrankenhaus Kufstein transportiert. Der 16-jährige Beifahrer des jugendlichen Fahrers hatte die Unfallstelle zunächst verlassen, war jedoch später erreichbar und begab sich schließlich auf eigene Initiative ebenfalls in das Krankenhaus.

Alkotest positiv

Ein Alkotest beim 17-Jährigen brachte eine erhebliche Alkoholisierung ans Licht. Noch an der Unfallstelle wurde ihm der Führerschein abgenommen. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Söll, der Rettungsdienst sowie eine Polizeistreife.

Nach Abschluss der Ermittlungen werden Anzeigen sowohl an die Staatsanwaltschaft Innsbruck als auch an die Bezirkshauptmannschaft Kufstein erstattet.