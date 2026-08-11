3,08 Promille: Polizei stoppt Alkolenker in Österreich

Ein anonymer Hinweis, Schlangenlinien auf der B3 – und dann ein Alkotest-Ergebnis, das kaum zu glauben ist.

Wegen einer anonymen Anzeige richteten Polizeibeamte gegen 15.05 Uhr ihr Augenmerk auf einen weißen Pkw, der auf der B3 in Richtung Grein in auffälligen Schlangenlinien unterwegs gewesen sein soll. Die Streife nahm die Verfolgung auf und konnte das Fahrzeug kurz darauf ausfindig machen, als es die Donaubrücke in Richtung Kollmitzberg überquerte.

Alkotest & Führerschein

Schließlich gelang es den Beamten, den 54-jährigen Fahrer aus dem Bezirk Amstetten (Niederösterreich) anzuhalten und einer Kontrolle zu unterziehen. Laut einem Bericht von nachrichten.at ergab der anschließend durchgeführte Alkotest einen Wert von 3,08 Promille.

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Dem Mann wurde daraufhin der Führerschein vorläufig entzogen.