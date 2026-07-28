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Raserei

Mit 161 km/h durch Wien: Raser verliert wohl Auto und Führerschein

Mit 161 km/h durch Wien: Raser verliert wohl Auto und Führerschein
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

161 km/h statt 50 – auf einer Wiener Stadtstraße raste ein Fahrer mit mehr als dem Dreifachen der erlaubten Geschwindigkeit.

Auf der Triester Straße in Wien-Favoriten wurde am Samstag ein Pkw mit einer Geschwindigkeit von 161 km/h gemessen – bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Die Messung erfolgte durch ein mobiles Radarmessfahrzeug.

Drohende Konsequenzen

Die Polizei weist darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit zu den häufigsten Ursachen von Verkehrsunfällen zählt. „Aus diesem Grund führt die Wiener Polizei regelmäßig Schwerpunktkontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit durch.“ Dem betreffenden Lenker drohen der Entzug der Fahrerlaubnis sowie die Beschlagnahme des Fahrzeugs.

Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion Wien am Dienstag mitteilte, wurde das Vergehen im Rahmen einer gezielten Schwerpunktaktion festgestellt. Der Vorfall ereignete sich gegen 20.00 Uhr.

Der Fahrer muss in den nächsten Tagen mit einem entsprechenden Schreiben der Polizei rechnen.

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KO KOSMO-Redaktion
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