Parteienförderung: Österreich liegt laut Schätzung europaweit vorne

Österreich gibt laut einer aktuellen Schätzung pro Wahlberechtigtem mehr für seine Parteien aus als jedes andere untersuchte europäische Land – der Ausschluss von Veit Dengler hat die Debatte über das Fördersystem neu entfacht.

Österreich nimmt bei der Finanzierung seiner Parteien laut einer aktuellen Auswertung der wirtschaftsliberalen Denkfabrik Agenda Austria eine europäische Spitzenposition ein. Grundlage der Berechnung sind allerdings keine einheitlichen amtlichen EU-Daten, sondern Schätzungen des früheren NEOS-Politikers Veit Dengler auf Basis von Regierungsunterlagen, Rechenschaftsberichten sowie Dokumentationen von Kammern und Verbänden.

Dengler hatte eine deutliche Kürzung und grundlegende Reform der Parteienfinanzierung gefordert. Der mittlerweile klublose Nationalratsabgeordnete wurde am 10. Juli 2026 aus dem NEOS-Parlamentsklub und anschließend aus der Partei ausgeschlossen.

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Seine Kritik an der Parteienförderung war Teil des Konflikts, darf jedoch nicht als eindeutig erwiesener Grund für den Ausschluss dargestellt werden. NEOS erklärte ausdrücklich, die Entscheidung habe nichts mit Denglers inhaltlichen Positionen zu tun. Als unmittelbarer Auslöser wurde eine Tonaufnahme während einer vertraulichen Klubsitzung genannt. Dengler selbst bezeichnete diesen Vorfall dagegen als Vorwand.

Nach seinen Berechnungen fließen in Österreich jährlich mindestens 330 Millionen Euro an öffentlichen Mitteln in das politische Parteiensystem. In dieser Schätzung enthalten sind unter anderem Förderungen für Parteien, Parlamentsklubs und Parteiakademien auf unterschiedlichen politischen Ebenen sowie Mittel für politische Fraktionen in den Kammern. Da keine vollständige offizielle Gesamtrechnung existiert, handelt es sich bei der Summe um eine Hochrechnung.

Die Agenda Austria griff Denglers Berechnungen auf und stellte sie in einem europäischen Vergleich dar.

Österreich mit großem Abstand an der Spitze

Nach dieser Auswertung entfallen in Österreich jährlich insgesamt rund 52,3 Euro pro Wahlberechtigtem auf öffentliche Parteienfinanzierung und private Spenden. Rund 52 Euro davon stammen demnach aus öffentlichen Mitteln, lediglich etwa 30 Cent aus privaten Spenden.

Damit liegt Österreich laut der Berechnung bei fast dem Fünffachen des ermittelten europäischen Durchschnitts von 10,9 Euro pro Wahlberechtigtem. Länder wie Belgien, Schweden und Norwegen kommen auf Werte zwischen rund 14 und 17 Euro. Deutschland liegt bei etwa elf Euro, das Vereinigte Königreich bei lediglich 1,1 Euro.

Die Ergebnisse sollten allerdings als Schätzungen und nicht als harmonisierte amtliche Europastatistik verstanden werden. Die Finanzierungssysteme der einzelnen Länder unterscheiden sich teilweise erheblich, und nicht überall werden Förderungen auf regionaler und kommunaler Ebene oder Gelder für parteinahe Einrichtungen nach denselben Kriterien erfasst.

Öffentliche Finanzierung dominiert

Ungeachtet dieser methodischen Einschränkungen zeigt die Auswertung einen deutlichen Unterschied: Während in zahlreichen europäischen Ländern private Spenden und Mitgliedsbeiträge einen größeren Anteil an den Parteieinnahmen ausmachen, wird das österreichische Parteiensystem überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert.

Die Agenda Austria fordert deshalb eine deutliche Senkung. „Wenn die Regierung den Bürgern täglich von Sparzwängen vorjammert, sollte sie bei der obszön hohen Parteienförderung beginnen und sie an den europäischen Schnitt heranführen“, erklärte Ökonomin Carmen Treml.

Ob daraus tatsächlich eine Reform entsteht, ist derzeit offen. Der Konflikt um Dengler und die veröffentlichten Berechnungen haben die Diskussion über Höhe, Transparenz und Struktur der österreichischen Parteienfinanzierung jedenfalls erneut in den Mittelpunkt gerückt.