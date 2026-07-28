Polizeiauto kollidiert mit Pkw: Drei Verletzte

Blaulicht, grüne Ampel und dann der Aufprall. In Graz endete ein Montagabend für drei Personen im Krankenhaus.

Ort des Geschehens

In Graz kam es am Montagabend zu einem Zusammenstoß zwischen einem Polizeieinsatzfahrzeug und dem Pkw einer 48-jährigen Frau. Der Unfall ereignete sich gegen 22.10 Uhr an der Kreuzung Grabenstraße/Wickenburggasse. Das Polizeifahrzeug war zu diesem Zeitpunkt mit eingeschaltetem Blaulicht und Folgetonhorn auf der Humboldtstraße in Richtung Wickenburggasse unterwegs und sollte die Kreuzung geradeaus passieren.

Grüne Ampel, Aufprall

Zeitgleich überquerte die 48-Jährige mit ihrem Fahrzeug die Kreuzung auf der Grabenstraße – bei grüner Ampel. Nach eigenen Angaben nahm sie das Folgetonhorn erst in letzter Sekunde wahr. Obwohl sie sofort auf die Bremse trat, ließ sich der seitliche Aufprall der beiden Fahrzeuge nicht mehr verhindern.

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Die Kollision forderte drei Leichtverletzte: zwei Polizisten sowie die Grazerin selbst.

Alle drei wurden anschließend im Uniklinikum Graz medizinisch versorgt.