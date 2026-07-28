Fast 91 Prozent Ökostrom: Österreich ist EU-Spitze

Österreich setzt beim Ökostrom einen EU-Rekord – doch beim Gesamtenergieverbrauch sieht die Bilanz ganz anders aus.

Kein anderes Land der Europäischen Union erzeugt seinen Strom so grün wie Österreich. Nach aktuellen Daten der EU-Statistikbehörde Eurostat wurden im vergangenen Jahr 90,8 Prozent des hierzulande verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Quellen gewonnen – ein Wert, den kein anderer Mitgliedstaat erreicht. Den zweiten Rang belegt Schweden mit 89,2 Prozent, gefolgt von Dänemark mit 77,7 Prozent.

Ebenfalls über der 60-Prozent-Marke liegen Portugal mit 65,6 Prozent, Griechenland mit 60,9 Prozent sowie Spanien mit 60,7 Prozent. Der EU-weite Durchschnitt liegt bei 49,9 Prozent. Das Schlusslicht bildet Malta mit lediglich 11,2 Prozent, dahinter folgen Tschechien mit 19,2 Prozent, Luxemburg mit 23,3 Prozent, die Slowakei mit 24,1 Prozent und Zypern mit 27,5 Prozent.

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Gesamter Energieverbrauch

Ein anderes Bild zeigt sich, sobald der gesamte Energieverbrauch in den Blick genommen wird – also neben Strom auch Kraftstoffe wie Benzin, Diesel und Kerosin sowie Brennstoffe wie Erdgas, Heizöl oder Biomasse. In dieser Kategorie führt Schweden mit 65,4 Prozent deutlich vor Finnland mit 53,0 Prozent, Dänemark mit 48,2 Prozent, Lettland mit 46,3 Prozent und Österreich mit 44,2 Prozent.

EU-weit betrug der Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtverbrauch im Jahr 2025 laut Eurostat 26,2 Prozent – ein Prozentpunkt mehr als im Vorjahr. Die niedrigsten Werte verzeichnen Belgien mit 14,9 Prozent, die Slowakei mit 16,3 Prozent und Irland mit 17,2 Prozent. Bis zum Jahr 2030 hat sich die EU das Ziel gesetzt, den Anteil erneuerbarer Energien auf 42,5 Prozent zu steigern – wofür nach Berechnungen von Eurostat ein durchschnittlicher jährlicher Zuwachs von 3,3 Prozentpunkten erforderlich wäre.