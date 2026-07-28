Bis zu 39 Grad: Österreich steht vor extremer Hitzewoche

39 Grad, kein Ende in Sicht: Österreich steuert auf eine der intensivsten Hitzephasen des Sommers zu.

Das Wetter in Österreich dreht in den kommenden Tagen auf Hochsommer – und das mit Nachdruck. Ab Dienstag zieht eine Hitzewelle über das Land, die sich bis weit in die nächste Woche erstrecken dürfte. Im Osten Österreichs sind Spitzenwerte von bis zu 39 Grad möglich.

Den Auftakt macht bereits der Dienstag mit viel Sonnenschein über weiten Teilen des Landes. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 25 und 32 Grad, lediglich im Osten und Süden ziehen vereinzelt Quellwolken durch.

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Hitze eskaliert

Mit dem Mittwoch verschärft sich die Situation spürbar. Die Höchstwerte liegen zwischen 27 und 35 Grad, dazu gesellt sich vor allem am Nachmittag zunehmende Schwüle. Während der Osten nahezu wolkenloses Wetter erlebt, entstehen über den Alpen und im Süden stellenweise Schauer und Gewitter.

Der Donnerstag bringt eine weitere Steigerung: Schon am Vormittag werden in manchen Regionen 30 Grad erreicht, bis zum Nachmittag klettern die Werte auf 31 bis 38 Grad. Der Osten des Landes ist dabei besonders betroffen – dort herrscht nahezu ungetrübter Sonnenschein, und erst gegen Abend können sich örtlich kräftige Wärmegewitter bilden.

Auch der Freitag bietet keine Abkühlung: Erneut sind Temperaturen zwischen 31 und 38 Grad zu erwarten, im Wiener Becken sind sogar bis zu 39 Grad möglich. Das Wochenende setzt die Hitzewelle mit Höchstwerten von 29 bis 38 Grad nahtlos fort. Zwar entstehen in den Nachmittagsstunden immer wieder Quellwolken sowie teils kräftige Gewitter, an der anhaltenden Hitze ändert sich dadurch jedoch kaum etwas.

Kein Ende absehbar

Ein Ende der Hitzewelle ist nach aktuellem Stand nicht absehbar.

Die Prognosen deuten darauf hin, dass die extreme Wärme auch in der kommenden Woche bestehen bleibt – mit regional weiterhin sehr hohen Temperaturen.