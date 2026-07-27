Bis zu 38 Grad möglich: Österreich steuert auf Hitzewelle zu

Österreich steuert auf die nächste Hitzewelle zu – in den kommenden Tagen steigen die Temperaturen deutlich an.

Der Montag präsentiert sich in Österreich noch von seiner wechselhaften Seite: Bei wechselnder Bewölkung kommt es vor allem im Bergland zu Regenschauern, zwischendurch zeigt sich aber auch die Sonne. Am Nachmittag lässt die Schauertätigkeit allmählich nach. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 und 30 Grad, im Osten weht zeitweise kräftiger West- bis Nordwestwind.

In der Nacht klingen die Niederschläge in der Landesmitte rasch ab, der Wind flaut ab, die Temperaturen sinken auf 9 bis 19 Grad.

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Sonniger Umschwung

Der Dienstag bringt dann einen deutlichen Umschwung: Über weite Teile des Landes setzt sich nahezu ganztägig Sonnenschein durch. Lediglich am späten Nachmittag türmen sich über den südlichen Bergregionen vereinzelt Quellwolken auf, nennenswerte Niederschläge bleiben jedoch aus. Bei schwachem bis mäßigem Wind aus wechselnden Richtungen klettern die Tageshöchstwerte auf sommerliche 27 bis 32 Grad, die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen 9 und 19 Grad.

Mit dem Mittwoch setzt eine ausgeprägte Hitzephase ein. Strahlender Sonnenschein und Temperaturen von 28 bis 36 Grad prägen das Bild, in 2.000 Metern Höhe werden 16 bis knapp über 20 Grad erreicht. Laut ORF-Wetterprognose können am Nachmittag von Vorarlberg über Salzburg und Oberkärnten bis in die westliche Obersteiermark vereinzelt Regenschauer oder Gewitter auftreten.

Extreme Hitze

Am Donnerstag intensiviert sich die Hitze weiter. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 28 und 38 Grad, wobei das Wiener Becken und das Weinviertel als besonders heiße Regionen hervorstechen. Von Kärnten bis Niederösterreich sind vereinzelte Wärmegewitter möglich, ansonsten bleibt es überwiegend trocken.

Der Freitag setzt die Extremhitze nahtlos fort. Mit Werten zwischen 30 und 39 Grad werden die höchsten Temperaturen in Oberösterreich, Niederösterreich und Wien erwartet. Im Westen ziehen am Nachmittag und Abend stellenweise Schauer und Gewitter auf, dazu weht teils lebhafter Wind aus südlicher bis südöstlicher Richtung.

Auch über das Wochenende und in den darauffolgenden Tagen bleibt die Hitzewelle bestehen – österreichweit ist weiterhin mit teils extremen Temperaturen zu rechnen.