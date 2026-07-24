32 Grad und dann kracht’s: Wetter nimmt am Wochenende eine Wende

Sonne, Hitze, Gewitter – das Wochenende hat einiges im Gepäck. Österreich steht ein markanter Wetterumschwung bevor.

Das Hochdruckgebiet „Norbert“ sorgt am Freitag erneut für weitgehend ruhige Wetterverhältnisse, wie die Unwetterzentrale (uwz.at) mitteilt. Während der Tag im östlichen Bergland noch mit Restwolken und vereinzelten Schauern beginnt, zeigt sich andernorts bereits von früh an häufig die Sonne.

Im weiteren Tagesverlauf lockert die Bewölkung in der Osthälfte auf und es ergibt sich ein freundlicher Wechsel aus Sonne und Wolken bei geringer Schauerneigung. Von Vorarlberg über Salzburg bis nach Oberkärnten dominiert hingegen ungetrübter Sonnenschein. Der Wind weht mäßig, am Alpenostrand teils lebhaft bis kräftig aus Nordwest, die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 20 und 25 Grad.

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Wochenende wird wärmer

Am Samstag dreht die Strömung von Nord auf Südwest, was einen deutlichen Temperaturanstieg mit sich bringt. Vor allem im Norden und Osten des Landes scheint die Sonne häufig. Im Westen und Südwesten verdichten sich tagsüber die Wolken, und von Vorarlberg bis zu den Hohen Tauern sind gegen Abend lokale Schauer und Gewitter zu erwarten. Nach einem vielerorts frischen Morgen klettern die Temperaturen auf 27 bis 32 Grad.

In der Nacht auf Sonntag verlagern sich Schauer und Gewitter aus dem westlichen und südwestlichen Bergland schrittweise nach Osten und gehen dabei zunehmend in gewittrig durchsetzten Regen über. Tagsüber nähert sich eine Kaltfront, die die Gewittergefahr erheblich verschärft. Im Westen setzt gewittrig durchsetzter Regen bereits am Morgen ein und weitet sich im Laufe des Tages aus.

Örtlich sind heftige Gewitter möglich, das Gewitterpotenzial ist besonders am Alpenostrand erhöht. Am längsten trocken bleibt es im östlichen Flachland. Der Wind dreht auf West und frischt im Bereich von Gewittern lokal stürmisch auf, zuvor werden von West nach Ost Temperaturen zwischen 23 und 30 Grad erreicht.

Montag bleibt wechselhaft

Am Montag zeigt sich das Wetter im Wald- und Mostviertel wechselhaft mit immer wieder aufkommenden Schauern und eingelagerten Gewittern. Im Osten ist zeitweise Sonnenschein möglich, allerdings müssen auch dort im Tagesverlauf einzelne Schauer oder Gewitter einkalkuliert werden. Der Wind weht mäßig bis lebhaft, bei Gewittern und am Alpenostrand auch kräftig aus West bis Nordwest.

Die Höchstwerte liegen von West nach Ost zwischen 22 und 29 Grad.