Unruhiges Wetter: Heute sind kräftige Gewitter möglich

Kärnten im Visier der Gewitterzellen, Hitze im Anmarsch – und am Wochenende droht die nächste Unwetterfront.

Österreich befindet sich am Dienstag unter dem Einfluss einer leicht unbeständigen Nordströmung. Mit dem Durchzug einer vor allem in höheren Atmosphärenschichten ausgeprägten Störung sind im Süden des Landes Gewitter möglich. „Nachmittags entstehen heute in Kärnten teils kräftige Gewitterzellen, die regional von Hagel, Starkregen und Sturm begleitet werden“, teilen die Meteorologen von Kachelmannwetter.com auf ihrem X-Profil mit.

#Österreich: Nachmittags entstehen heute in Kärnten teils kräftige Gewitterzellen, die regional von Hagel, Starkregen und Sturm begleitet werden. Für Details in die Bezirke. #Gewitter /CGhttps://t.co/i8MWOUNvbG — Alpinwetter | kachelmannwetter.com (@Alpinwetter) July 21, 2026

Besonders der Süden des Landes muss sich damit erneut auf heftige Gewitter einstellen. Im zentralen Bergland sowie im Süden sorgen bereits ab den Morgenstunden Wolken für vereinzelte Schauer, im Tagesverlauf sind auch Gewitter möglich. Im Nordosten ziehen dichte Wolkenbänke durch, während im Westen sowie von Oberösterreich über die Obersteiermark bis ins Burgenland überwiegend die Sonne scheint.

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Im Osten weht der Wind lebhaft aus Nordwest, die Temperaturen gehen mit Höchstwerten zwischen 20 und 26 Grad leicht zurück.

Wechselhafter Wochenverlauf

Zur Wochenmitte bringt ein Zwischenhoch vorübergehend ruhigeres Wetter, bevor ein Frontensystem eines Tiefs über der Ostsee am Donnerstag erneut für wechselhafte Bedingungen sorgt. Der Mittwoch zeigt sich im Westen und Süden mit einigen Sonnenstunden, während vom Mühlviertel bis ins Nordburgenland ganztags Wolken dominieren und sich später auch über dem südlichen Bergland Quellwolken entwickeln. Abseits einzelner Schauer über Berg- und Hügelland bleibt es jedoch weitgehend trocken, bei mäßigem Westwind werden Höchstwerte zwischen 20 und 27 Grad erreicht.

Der Donnerstag präsentiert sich mit einem wechselhaften Wechselspiel aus Sonne und Wolken. Die meisten Schauer konzentrieren sich ganztags auf die Alpennordseite. Im Tagesverlauf entwickeln sich über den Bergen und im Süden größere Quellwolken, aus denen lokale Schauer und vereinzelte Gewitter hervorgehen können. Der West- bis Nordwestwind frischt lebhaft auf, die Temperaturen sinken auf 20 bis 25 Grad.

Heiße Luft zum Wochenende

Zum Wochenende hin zeichnet sich mit einem Zwischenhoch eine ruhigere Wetterphase ab, während aus Südwesteuropa zunehmend heiße Luft in den Alpenraum strömt. Der Freitag bringt überwiegend Sonnenschein, tagsüber entstehen zwar einige Quellwolken, die sich aber als harmlos erweisen und gegen Abend wieder auflösen. Bei mäßigem bis lebhaftem Nordwestwind klettern die Temperaturen auf 21 bis 27 Grad.