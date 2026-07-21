Ein Kind kehrt heim und findet seine Mutter tot auf – eine Tragödie erschüttert eine kleine Gemeinde in Nordslowenien.

In der slowenischen Gemeinde Vuhred ist ein 39-jähriger Mann festgenommen worden, dem vorgeworfen wird, seine 36-jährige Partnerin mit einem Messer getötet zu haben. Polizeibeamte stellten den Verdächtigen am Montag kurz vor Mitternacht in der Nähe des Tatorts. Wie die Polizeidirektion Celje mitteilte, ließ sich der Mann widerstandslos festnehmen.

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen Staatsbürger von Bosnien und Herzegowina. Slowenische und kroatische Medien nennen unter Berufung auf inoffizielle Quellen den Namen Amir Uzunovic – eine offizielle Bestätigung durch die slowenische Polizei steht jedoch aus.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Tödlicher Messerangriff

Die Tat soll sich in der Nacht auf Montag, den 20. Juli, in einem Wohngebäude im Ortszentrum von Vuhred im Norden Sloweniens zugetragen haben. Laut aktuellem Ermittlungsstand soll der 39-Jährige seine drei Jahre jüngere Lebensgefährtin mit einem Messer attackiert und ihr dabei tödliche Verletzungen zugefügt haben. Die Frau verstarb noch am Tatort.

Der Tatverdächtige entfernte sich daraufhin zu Fuß vom Gebäude. Kurz vor 1 Uhr nachts wurde die Polizei von einem Arzt des Gesundheitszentrums Radlje ob Dravi über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Besonders erschütternd sind die Umstände, unter denen die Tat ans Licht kam: Der minderjährige Sohn des Paares kehrte nach Hause zurück und fand seine Mutter leblos in der Wohnung vor. Er wandte sich daraufhin an seinen Onkel – den Bruder des Tatverdächtigen –, der den Jungen ins Gesundheitszentrum brachte, von wo aus schließlich die Polizei alarmiert wurde.

Frühe Medienberichte hatten zunächst behauptet, das Kind habe den Angriff unmittelbar miterlebt. Diese Version wurde durch die späteren Polizeiangaben jedoch widerlegt: Der Junge traf demnach erst nach der Tat in der Wohnung ein. Er wurde anschließend in die Obhut des zuständigen Sozialzentrums gegeben.

Großangelegte Fahndung

Unmittelbar nach Bekanntwerden des Verbrechens startete die Polizei eine umfangreiche Suchaktion. Rund 30 Beamte und Kriminalermittler waren im Einsatz, unterstützt von Diensthunden, einer berittenen Einheit, Drohnen sowie einem Polizeihubschrauber. Auch das Ufer der Drau wurde systematisch abgesucht.

Zwischenzeitlich prüften die Ermittler Hinweise, wonach der Flüchtige möglicherweise Suizid begangen haben könnte. Da zunächst nicht auszuschließen war, dass er die Landesgrenze überschritten hatte, wurden die österreichischen und kroatischen Behörden in die Fahndung einbezogen. Kurz vor Mitternacht gelang schließlich die Festnahme in der Nähe von Vuhred.

Das Motiv der Tat ist bislang ungeklärt. Nach Polizeiangaben hatte es in dem Haushalt zuvor keine bekannten Einsätze gegeben, und der 39-Jährige war strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten – lediglich ein Verkehrsdelikt war aktenkundig. Den Behörden lagen allerdings Informationen vor, dass der Mann in jüngerer Zeit aufgrund persönlicher Umstände psychisch instabil gewesen sein soll.

Ob zwischen diesem Umstand und der Tat ein Zusammenhang besteht, wird im Rahmen der laufenden Ermittlungen geprüft. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Untersuchungen soll der Beschuldigte wegen des Verdachts des Mordes einem Untersuchungsrichter vorgeführt werden.

Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.