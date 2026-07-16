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Unwetterwarnung

Gewitter: Wo es heute in Österreich krachen kann!

Gewitter: Wo es heute in Österreich krachen kann!
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Hitze trifft auf Feuchte – Österreich steuert auf eine explosive Wetterlage zu, die kaum eine Region verschonen wird.

Der Donnerstag beginnt in der östlichen Landeshälfte – vom Weinviertel über das Burgenland bis in die Steiermark – mit Regenschauern und teils kräftigen Gewittern, wobei auch Hagel nicht ausgeschlossen ist. Im Verlauf des Vormittags lässt die Niederschlagsaktivität jedoch nach, und die Sonne setzt sich zunehmend durch.

Am Nachmittag türmen sich zwar erneut Quellwolken auf, das Gewitterrisiko bleibt dabei aber vergleichsweise niedrig. Vereinzelte Schauer oder Gewitter sind zwischen Kärnten, dem Wienerwald und dem Waldviertel dennoch möglich. Bei schwüler Luft klettern die Temperaturen auf 26 bis 33 Grad.

Der Abend präsentiert sich zunächst weitgehend freundlich – doch dieser ruhige Eindruck hält nicht lange an. Spätabends oder in den ersten Stunden nach Mitternacht ziehen von Vorarlberg und Tirol aus kräftige Schauer und Gewitter auf, die sich im Laufe der Nacht ostwärts ausbreiten.

Verbreitete Gewittergefahr

Der Freitag steht ganz im Zeichen verbreiteter Gewittergefahr. Nach einem zunächst noch sonnigen Morgen bilden sich bereits am Vormittag erste Schauer und Gewitter. Im weiteren Tagesverlauf – vor allem am Nachmittag und Abend – verschärft sich die Lage erheblich.

In der feucht-schwülen Luft können sich von Nordwesten her Unwetter mit Hagel, Starkregen und stürmischen Böen entladen. Laut Prognose ist in keinem Teil Österreichs ein Gewitter vollständig auszuschließen.

Trotz der zunehmenden Gewitterneigung bleibt es hochsommerlich warm – die Temperaturen liegen zwischen 25 und 32 Grad, in Wien, dem Weinviertel sowie dem nördlichen Burgenland sind sogar bis zu 35 Grad möglich. Genau diese Kombination aus intensiver Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit schafft die atmosphärischen Voraussetzungen für die Entstehung teils heftiger Gewitter.

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