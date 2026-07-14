Hagel, Starkregen, Sturmböen: Österreich muss mit Gewittern rechnen

Schwüle Luft, Hagel und Sturmböen – Österreich steuert auf eine turbulente Wetterwoche zu.

Die Druckgegensätze über dem Alpenraum sind am Dienstag laut Unwetterzentrale (uwz.at) nur schwach ausgeprägt, der Einfluss des Hochs „Laurent“ mit Kern nördlich der Britischen Inseln lässt spürbar nach. Ein Höhentief über Deutschland sorgt in Verbindung mit der schwül-heißen Luft für teils kräftige Gewitter.

Zwar zeigt sich die Sonne am Dienstag zumindest phasenweise, doch bereits ab den Morgenstunden ziehen Wolken auf – vor allem im Westen sind vereinzelte Schauer und Gewitter schon früh möglich. Im Tagesverlauf nimmt die Gewitterneigung zunächst über dem Bergland und im Südosten zu, am Nachmittag sind einzelne Schauer und Gewitter dann auch im angrenzenden Flachland nicht mehr ganz auszuschließen. Oft fallen die Gewitter sogar kräftig aus, dabei muss mit Starkregen, Hagel und Sturmböen gerechnet werden – die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 27 und 33 Grad.

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Unbeständige Wochenmitte

In der Nacht auf Mittwoch sind vor allem nördlich der Alpen weitere, teils kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen und kleinem Hagel zu erwarten. Der Mittwoch startet besonders nördlich der Alpen bewölkt, mit Schauern und vereinzelten Gewittern. Im Süden präsentiert sich das Wetter zunächst freundlicher, bleibt aber ebenfalls unbeständig.

Bereits am Vormittag verlagert sich der Schwerpunkt allmählich in die Alpen und im Norden und Osten beruhigt sich die Lage vorübergehend. Am Nachmittag gehen dann im Berg- und Hügelland verbreitet teils kräftige Schauer und Gewitter nieder. Dabei ist mit großen Regenmengen in kurzer Zeit, lokal auch mit Sturmböen und Hagel zu rechnen – in der schwülen Luft werden 26 bis 32 Grad erreicht.

In der Nacht auf Donnerstag ziehen vornehmlich im Bergland weitere Schauer und Gewitter durch. Der Donnerstag zeigt sich von Beginn an unbeständig, wobei das Bergland erneut im Mittelpunkt des Geschehens steht. Im Donauraum und im östlichen Flachland könnte nach derzeitigem Stand die Gewittergefahr ein wenig zurückgehen. Die Gewitter können weiterhin kräftig ausfallen und von Starkregen, Hagel und stürmischen Böen begleitet sein, die Höchstwerte liegen zwischen 27 und 32 Grad.

Wochenendausblick

Der Freitag zeigt sich von seiner hochsommerlichen Seite, nach Auflösung lokaler Restwolken scheint häufig die Sonne. Am Nachmittag steigt die Gewitter- und damit auch Unwettergefahr von Westen her aber wieder markant an, zuvor erwärmt sich die Luft auf 28 bis 34 Grad. Die Details für das Wochenende sind aber noch äußerst unsicher.