KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Kindesgefährdung

Vierjährige aus überhitztem Auto gerettet

Vierjährige aus überhitztem Auto gerettet
Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

27 Grad, pralle Sonne, kein Entkommen: Ein Kleinkind saß allein in einem glühend heißen Auto – die Mutter war anderswo.

In Aspach im Bezirk Braunau am Inn hat die Polizei am Montag ein vierjähriges Mädchen aus einem in der Sonne stehenden, überhitzten Auto gerettet. Das Kind war angeschnallt, stark verschwitzt und konnte sich nicht aus eigener Kraft befreien. Die 40-jährige Mutter aus Tirol wird bei der zuständigen Behörde angezeigt.

Gefährliche Hitze

Nach Angaben der Polizei stand das Fahrzeug bei einer Außentemperatur von 27 Grad ungeschützt in der Sonne. Unter solchen Bedingungen kann die Innentemperatur eines Pkw innerhalb von 45 Minuten auf über 50 Grad ansteigen. Das Mädchen wurde unverzüglich aus dem Wagen geholt und mit Flüssigkeit versorgt.

Wie lange das Kind tatsächlich im Fahrzeug eingeschlossen war, ließ sich nicht abschließend feststellen. Gegenüber den Beamten erklärte die Mutter, sich während dieser Zeit in einem nahegelegenen Wohnhaus aufgehalten zu haben, wo sie jemanden besucht habe.

Rechtliche Konsequenzen

Die Mutter konnte kurz nach der Rettungsaktion von den Beamten ausgeforscht werden.

Der Fall wurde an die zuständige Bezirksbehörde weitergeleitet, die nun auch darüber zu befinden hat, ob gegen die Frau juristische Konsequenzen eingeleitet werden.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Suchaktion
Seit Samstag Abend: 14-Jähriger spurlos verschwunden
| Polizeieinsatz
Gürtel, Kabel, Blutergüsse am ganzen Körper: Vater misshandelt eigene Söhne
| Unwetter
Violette Warnstufe: Österreich versinkt in Hagel und Fluten
| Vermisstenfall
Sie braucht dringend ihre Medikamente: Wo ist die 14-jährige Eleonora?
| Himmelsschauspiel
Sternschnuppen, Sonnen- und Mondfinsternis – Dieser August wird astronomisch
MEHR AKTUELLE NEWS