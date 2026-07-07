Zweijähriges Kind stirbt nach Stunden in heißem Auto

Florida, pralle Sonne, ein verlassenes Auto – und ein zweijähriges Kind, das keine Chance hatte. Der Fall erschüttert eine ganze Stadt.

In Florida ist ein zweijähriges Kind gestorben, nachdem es in einem überhitzten Auto zurückgelassen worden war. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, dem 5. Juli, in Hallandale Beach: Gegen 13:35 Uhr Ortszeit wurden Einsatzkräfte zu einem Parkplatz in einem Wohngebiet an der Northwest 7th Avenue gerufen, wo das Kleinkind allein in einem abgestellten Fahrzeug aufgefunden wurde.

Das Kind war zu diesem Zeitpunkt in der Betreuung einer Babysitterin, während die Mutter ihrer Arbeit nachging. Obwohl die Rettungskräfte das Kind umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus brachten, kam jede Hilfe zu spät – laut einem Bericht von The Sun starb das Kleinkind noch auf dem Weg dorthin.

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Tödliche Hitze

Wie die örtliche Polizei mitteilte, hatte das Kind etwa drei Stunden in dem Fahrzeug verbracht. Die Außentemperatur lag an diesem Tag bei rund 32 Grad Celsius, doch durch die hohe Luftfeuchtigkeit fühlte es sich wie 38 Grad an. Im Inneren eines in der Sonne stehenden Autos können die Temperaturen unter solchen Bedingungen auf über 50 Grad ansteigen. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Kind einem Hitzschlag erlag.

Polizeilicher Appell

Die Polizei von Hallandale Beach äußerte sich in einer offiziellen Stellungnahme zu dem Vorfall: „Dies ist ein herzzerreißender Verlust, und unsere Gedanken sind bei der Familie des Kindes und allen, die von dieser Tragödie betroffen sind.“ Zugleich richteten die Beamten einen eindringlichen Appell an alle Eltern und Betreuungspersonen: „Überprüfen Sie immer den Rücksitz, bevor Sie Ihr Fahrzeug abschließen und weggehen.“

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Ob das Kind versehentlich vergessen oder absichtlich im Auto zurückgelassen wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Untersuchungen.