YouTuber Amir Hadžić nach Drohungen gegen Staatsanwalt in U-Haft

Ein Livestream, ein verurteilter Steuersünder und ein Staatsanwalt im Visier – dieser Fall zeigt, wie weit Online-Hass gehen kann.

Ein Untersuchungsrichter des Bezirksgerichts Gračanica hat einem Antrag der Kantonsstaatsanwaltschaft Tuzla stattgegeben und gegen Amir Hadžić (32) aus dem Bezirk Doboj Istok eine einmonatige Untersuchungshaft verhängt. Dem Mann werden mehrere schwerwiegende Delikte zur Last gelegt – begangen über soziale Netzwerke.

Hadžić soll Anfang Juli 2026 während eines öffentlichen Livestreams, der für eine unbegrenzte Zahl von Nutzern zugänglich war, gezielt beleidigende, erniedrigende und vulgäre Beschimpfungen gegen einen Staatsanwalt der Kantonsstaatsanwaltschaft Tuzla sowie gegen dessen Familienangehörige geäußert haben. Dabei soll er deren Menschenwürde verletzt und ihre psychische Unversehrtheit beeinträchtigt haben. Als Motiv gilt offenbar ein laufendes Verfahren: Hadzic war zuvor in einem Fall, den eben jener Staatsanwalt betreut hatte, rechtskräftig wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden.

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Online-Stalking & Drohungen

Darüber hinaus steht er im Verdacht, über einen längeren Zeitraum hinweg systematisch multimediale Inhalte über eine weitere betroffene Person in sozialen Netzwerken veröffentlicht zu haben. Dieses beharrliche Vorgehen soll bei der Betroffenen Beklemmung, Unruhe und Angst um die eigene Sicherheit und Privatsphäre ausgelöst haben – ein klassisches Muster von Online-Stalking.

Zusätzlich besteht der begründete Verdacht, dass Hadžić in früheren Livestreams auch ernsthafte Drohungen gegen zwei weitere Personen ausgesprochen und bei diesen erhebliche Angst um Leib und Leben hervorgerufen hat.

Ermittlungen & Zuständigkeit

Die Ermittlungen werden von der Kantonsstaatsanwaltschaft Tuzla gemeinsam mit der Kriminalpolizei des Kantons Tuzla, der Abteilung zur Bekämpfung organisierter und Computerkriminalität sowie der Kriminalpolizeidirektion Gračanica geführt. Nach einer Hausdurchsuchung im Elternhaus des Verdächtigen wurde Hadžić am 3. Juli 2026 festgenommen. Nach Abschluss der kriminaltechnischen Untersuchungen und weiterer Ermittlungsschritte wurde er mit einem Tatbericht der zuständigen Staatsanwaltschaft übergeben, die daraufhin die förmlichen Ermittlungen einleitete und ihn vernahm.

Da einer der Geschädigten selbst Staatsanwalt ist, wird der Fall an die Föderale Staatsanwaltschaft der Föderation Bosnien und Herzegowina weitergeleitet, um die Zuständigkeit auf eine andere Staatsanwaltschaft innerhalb der Föderation zu übertragen – so die Mitteilung der Kantonsstaatsanwaltschaft Tuzla.