Scharia-Gericht schlägt brutal zurück: 21 Stockhiebe für einen Kuss

Ein Kuss im Livestream – und plötzlich ermittelt die Scharia-Behörde. Was danach folgte, sorgt weltweit für Entsetzen.

In der indonesischen Provinz Aceh sind ein junger Mann und eine Frau öffentlich ausgepeitscht worden, weil sie sich in einem TikTok-Livestream geküsst hatten. Das Scharia-Gericht der konservativen Region verhängte gegen den 22-Jährigen und die 25-Jährige jeweils 21 Stockhiebe – als Strafe für einen Verstoß gegen das islamische Sittengesetz. Ausschlaggebend für das Urteil war laut den Behörden der Umstand, dass das Paar nicht verheiratet ist.

Bekannt wurde der Fall, nachdem das Video des Kusses Ende Februar viral gegangen war und die Scharia-Behörde daraufhin Ermittlungen einleitete.

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Öffentliche Vollstreckung

Wie das Portal l’essentiel unter Berufung auf lokale Medien berichtet, wurde die Strafe auf einer Bühne in einem Park der Provinzhauptstadt Banda Aceh vor zahlreichen Zuschauern vollzogen. Ursprünglich waren 25 Hiebe vorgesehen gewesen; da das Paar jedoch bereits vier Monate in Untersuchungshaft verbracht hatte, wurde das Strafmaß entsprechend reduziert. Der Leiter der Staatsanwaltschaft, Bobbi Sandri, erklärte laut dem Nachrichtenportal Serambinews.com: „Die öffentlichen Auspeitschungen sollen dazu dienen, andere von Verstößen gegen die religiösen Vorschriften der Provinz abzuschrecken.“

Acehs Sonderrecht

Amnesty International kritisiert die öffentlichen Auspeitschungen in Aceh seit Jahren als grausam, unmenschlich und erniedrigend und fordert deren Abschaffung. Aceh ist die einzige Provinz Indonesiens, in der islamisches Recht offiziell in Kraft ist. Die Grundlage dafür schuf das Friedensabkommen von Helsinki vom 15. August 2005, das einen langjährigen bewaffneten Konflikt beendete.

Das islamische Strafgesetzbuch der Provinz (Qanun Hukum Jinayat) sieht für voreheliche Beziehungen, Ehebruch, Alkoholkonsum, Glücksspiel und gleichgeschlechtliche Beziehungen öffentliche Stockhiebe von bis zu 100 Schlägen vor.