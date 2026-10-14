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Ausbildungsmodell

Polizei sucht Nachwuchs: Bewerbungen nur noch bis 31. Oktober

Polizei sucht Nachwuchs: Bewerbungen nur noch bis 31. Oktober
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Burgenland öffnet neue Wege in den Polizeidienst – mit einer Option, die Großstadtluft und Heimatverbundenheit verbindet.

Wer eine Karriere bei der burgenländischen Polizei anstrebt, kann sich ab sofort auch für eine zeitlich befristete Tätigkeit in Wien entscheiden. Die neue Ausbildungsoption startet im Jahr 2027; Bewerbungen für den Grundausbildungslehrgang werden bis zum 31. Oktober 2026 entgegengenommen.

Wer Interesse hat, bewirbt sich zunächst regulär für den Direkteinstieg bei der Landespolizeidirektion Burgenland. Die Möglichkeit, im Rahmen dieses Einstiegs vorübergehend nach Wien zu wechseln, wird bereits im Auswahlverfahren thematisiert. Eine verbindliche Entscheidung für die Variante mit Wien-Aufenthalt ist zum Zeitpunkt der Bewerbung jedoch noch nicht erforderlich.

Wiener Dienst

Der Wiener Dienst erstreckt sich über insgesamt fünf Jahre, in die eine zweijährige Grundausbildung eingebettet ist. Der theoretische Teil dieser Ausbildung findet in einem der bundesweit verfügbaren Bildungszentren statt, während die praktischen Phasen unmittelbar bei der Wiener Polizei absolviert werden. Das Modell richtet sich insbesondere an Personen, die einen flexiblen Einstieg in den Polizeidienst suchen und dabei gleichzeitig Berufserfahrung in einer Großstadt sammeln möchten.

Nach Ablauf der fünf Jahre ist die Rückkehr in den burgenländischen Polizeidienst vertraglich abgesichert.

Wer die Zeit in Wien erfolgreich abschließt, kann anschließend die weitere Laufbahn bei der Heimatdirektion fortsetzen.

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