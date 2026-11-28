Gutscheine sind heuer das beliebteste Weihnachtsgeschenk in Österreich. Doch selbst bei international vertretenen Handelsketten lauern Einschränkungen, die viele Konsumenten erst beim Einlösen bemerken.

Die Österreicher schauen beim Weihnachtseinkauf heuer besonders genau aufs Geld. Laut der am 19. November veröffentlichten Weihnachtsstudie des Beratungsunternehmens Deloitte will rund ein Drittel der Befragten weniger für Geschenke ausgeben. Angeführt wird die Liste der beliebtesten Weihnachtsgeschenke von Gutscheinen mit 34 Prozent, gefolgt von Spielzeug mit 27 Prozent, gemeinsamer Zeit mit 25 Prozent und Bargeld mit 23 Prozent.

Gerade für Menschen, die über die Feiertage Verwandte im Ausland besuchen, erscheinen Gutscheine internationaler Handelsketten als unkomplizierte Geschenkidee. Doch ein Blick in die Geschäftsbedingungen bekannter Unternehmen zeigt, dass diese Rechnung nicht immer aufgeht.

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Gleiche Marke, gleiches Sortiment, trotzdem keine Einlösung

Wer beispielsweise in Wien eine IKEA-Geschenkkarte für Verwandte in Zagreb kauft, könnte bei der Bescherung eine unangenehme Überraschung erleben. KOSMO hat sich die Einlösebedingungen mehrerer großer Handelsketten genauer angesehen:

IKEA: In Österreich erworbene Geschenkkarten können grundsätzlich nur in österreichischen Einrichtungshäusern und im österreichischen Onlineshop eingelöst werden.

In Österreich erworbene Geschenkkarten können grundsätzlich nur in österreichischen Einrichtungshäusern und im österreichischen Onlineshop eingelöst werden. H&M: Geschenkkarten sind grundsätzlich an das Land gebunden, in dem sie erworben wurden.

Geschenkkarten sind grundsätzlich an das Land gebunden, in dem sie erworben wurden. Zara: Österreichische Geschenkkarten gelten innerhalb Österreichs auch bei weiteren Marken der Inditex-Gruppe, darunter Bershka, Pull&Bear und Massimo Dutti. Eine Einlösung im Ausland ist jedoch nicht vorgesehen.

Österreichische Geschenkkarten gelten innerhalb Österreichs auch bei weiteren Marken der Inditex-Gruppe, darunter Bershka, Pull&Bear und Massimo Dutti. Eine Einlösung im Ausland ist jedoch nicht vorgesehen. MediaMarkt: Auch hier können Geschenkkarten in der Regel nur im jeweiligen Kaufland eingelöst werden.

Selbst innerhalb der Europäischen Union und zwischen Ländern mit derselben Währung besteht somit keine automatische grenzüberschreitende Gültigkeit. Wer Angehörigen in Deutschland, Kroatien oder Slowenien eine Freude machen möchte, sollte daher vor dem Kauf die jeweiligen Länderbestimmungen überprüfen.

Wenn das Geschäft plötzlich nicht mehr existiert

Ein weiteres Risiko gewinnt angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage an Bedeutung. Nach Angaben des Kreditschutzverbandes KSV1870 wurden in Österreich allein in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 insgesamt 5.150 Unternehmensinsolvenzen registriert. Mit 864 Fällen war der Handel die am stärksten betroffene Branche.

Für Gutscheinbesitzer kann eine Firmenpleite erhebliche finanzielle Folgen haben. Wird ein Insolvenzverfahren eröffnet, müssen Betroffene ihre Ansprüche gegebenenfalls als Gläubiger geltend machen. Selbst wenn ursprünglich 200 Euro für einen Gutschein bezahlt wurden, erhalten Konsumenten unter Umständen nur einen Bruchteil dieses Betrags zurück. Hinzu kommen mögliche Kosten für die Forderungsanmeldung.

Geschäft geschlossen bedeutet nicht automatisch Geld verloren

Anders sieht die rechtliche Situation aus, wenn ein Unternehmen seinen Betrieb freiwillig einstellt, beispielsweise weil der Inhaber in Pension geht. Wie die Wirtschaftskammer Österreich erklärt, können Ansprüche aus gültigen Gutscheinen grundsätzlich auch nach einer Betriebsschließung bestehen bleiben. Kann der Aussteller die versprochene Leistung nicht mehr erbringen, kommt eine Rückerstattung des bezahlten Betrags infrage.

Besonders relevant ist dabei die Rechtsform des Unternehmens. Einzelunternehmer haften grundsätzlich auch mit ihrem Privatvermögen, während bei einer GmbH in der Regel nur das Gesellschaftsvermögen zur Verfügung steht.

Was beim Gutscheinkauf zu Weihnachten wichtig ist

Wer Gutscheine verschenken möchte, sollte deshalb einige Punkte beachten:

In welchen Ländern und Filialen ist der Gutschein einlösbar?

Kann er auch für Online-Einkäufe verwendet werden?

Wie lange ist er gültig?

Bleibt nicht verbrauchtes Restguthaben erhalten?

Wer ist der tatsächliche Aussteller des Gutscheins?

Auch bereits vorhandene Gutscheine sollten möglichst zeitnah eingelöst werden. Zwar gilt für gekaufte Gutscheine ohne wirksame kürzere Befristung in Österreich grundsätzlich eine Verjährungsfrist von 30 Jahren. Diese schützt allerdings weder vor einer Unternehmensinsolvenz noch vor dem inflationsbedingten Kaufkraftverlust. Wer seinen Liebsten möglichst viel Entscheidungsfreiheit lassen möchte, fährt mit Bargeld häufig besser. Denn ein 100-Euro-Schein kennt weder eine Filialbindung noch ein Ablaufdatum.