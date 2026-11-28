Ein Kind kann gute Noten haben und trotzdem Schwierigkeiten beim Verstehen von Texten entwickeln. Selbst an Österreichs Gymnasien zeigen sich erhebliche Lesedefizite. Wien will nun mit einer neuen Unterrichtsmethode frühzeitig gegensteuern.

Ab Dezember 2026 startet an allen Wiener Volksschulen die Pilotphase des sogenannten „Wiener Lesebands“. Hinter dem Konzept steckt eine grundlegende Veränderung des Schulalltags: Lesen soll künftig nicht mehr überwiegend im Deutschunterricht trainiert werden, sondern einen festen Platz in unterschiedlichen Unterrichtsfächern bekommen. Wie notwendig diese Maßnahme ist, verdeutlichen aktuelle Zahlen des Instituts des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen (IQS). Österreichweit erreichen oder übertreffen lediglich 59 Prozent der Kinder am Ende der Volksschule die Bildungsstandards im Lesen. In Mathematik sind es hingegen 84 Prozent.

Selbst Gymnasiasten haben Schwierigkeiten

Besonders bemerkenswert sind die Ergebnisse einer im November veröffentlichten österreichweiten Untersuchung. Demnach erreichen 18 Prozent der Kinder beim Eintritt ins Gymnasium die entsprechenden Deutsch-Lernziele der Volksschule nur teilweise, weitere vier Prozent verfehlen sie. In den Mittelschulen liegen diese Anteile mit 30 beziehungsweise 19 Prozent noch deutlich höher. Für Eltern ist das eine wichtige Erkenntnis: Auch die Aufnahme in ein Gymnasium bedeutet nicht automatisch, dass ein Kind über ausreichende Lesekompetenzen verfügt.

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Wer beispielsweise eine mathematische Textaufgabe nicht richtig versteht, kann Schwierigkeiten bei der Lösung haben, obwohl er die erforderlichen Rechenmethoden beherrscht. Ähnliche Probleme können später in Geschichte, Biologie oder Geografie auftreten.

20 Minuten, möglichst jeden Tag

Mit dem Wiener Leseband orientiert sich die Bildungsdirektion an einem wissenschaftlich begleiteten Konzept aus Hamburg. Möglichst an fünf Tagen pro Woche sollen jeweils 20 Minuten des regulären Unterrichts dem gezielten Lesetraining gewidmet werden. Dabei kommen unterschiedliche Methoden zum Einsatz:

Gemeinsames Lesen in Zweierteams

Vorlesetheater mit verteilten Rollen

Spielerische Leseübungen

Begleitetes Lesen mithilfe von Hörbüchern

Regelmäßige Überprüfungen sollen den Lehrkräften zeigen, wie sich die Lesekompetenz der einzelnen Kinder entwickelt und wo zusätzliche Unterstützung erforderlich ist. Das Programm richtet sich ausdrücklich nicht nur an leseschwache Kinder. Auch Schüler, die bereits gut lesen können, sollen entsprechend ihrem Leistungsniveau gefördert werden.

Leseschwäche ist keine Frage der Herkunft allein

Gerade in Wien wird die Diskussion über schulische Leistungen häufig mit der Herkunft der Kinder und der zu Hause gesprochenen Sprache verbunden. Ein Blick auf die internationalen Bildungsstudien zeigt allerdings ein differenzierteres Bild. Bei der internationalen Lesestudie PIRLS 2021 wurden 20 Prozent der österreichischen Volksschulkinder als leistungsschwache Leser eingestuft. Innerhalb dieser Gruppe hatten 53 Prozent einen Migrationshintergrund, 47 Prozent hingegen nicht.

Auch die soziale und wirtschaftliche Ausgangslage der Familien spielt eine wichtige Rolle. Die österreichischen Bildungsdaten zeigen deutliche Leistungsunterschiede zwischen Schulen mit günstigen und ungünstigen sozioökonomischen Voraussetzungen. Die Förderung der Lesekompetenz ist daher keine ausschließlich integrationspolitische Aufgabe, sondern eine Herausforderung für das gesamte Bildungssystem.

Was Eltern zu Hause tun können

Auch außerhalb der Schule lässt sich die Lesekompetenz fördern. Entscheidend ist dabei nicht ausschließlich, wie viel ein Kind liest, sondern ob es den Inhalt tatsächlich versteht. Eltern können ihre Kinder beispielsweise nach dem Lesen bitten, eine Geschichte in eigenen Worten zusammenzufassen, Zusammenhänge zu erklären oder darüber nachzudenken, wie eine Handlung weitergehen könnte.

Für mehrsprachige Familien kann auch das gemeinsame Lesen und Erzählen in der Familiensprache wertvoll sein. Gleichzeitig sollte ausreichend Gelegenheit bestehen, den deutschen Wortschatz und das Textverständnis weiterzuentwickeln.

Flächendeckende Umsetzung ab 2027 geplant

Ob das Wiener Leseband bereits im Dezember in einer einzelnen Klasse, einer gesamten Schulstufe oder schulstufenübergreifend eingeführt wird, entscheiden die jeweiligen Volksschulstandorte zunächst selbst. Nach der Evaluierung der Pilotphase soll das Konzept im Schuljahr 2027/28 auf sämtliche Wiener Volksschulklassen ausgeweitet werden. Zusätzlich soll künftig jede Wiener Pflichtschule über mindestens eine entsprechend qualifizierte Ansprechperson für Leseförderung verfügen.

Ob die Maßnahme die bestehenden Leistungsunterschiede tatsächlich verringern kann, werden erst die kommenden Jahre zeigen. Klar ist jedoch: Wer frühzeitig lernt, Texte nicht nur zu lesen, sondern auch zu verstehen, schafft eine entscheidende Grundlage für seinen gesamten weiteren Bildungsweg.