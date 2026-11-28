Ein Konzertabend in Wien endet für eine 32-Jährige im Krankenhaus. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die vor 23 Uhr etwas bemerkt haben.

Nach einem Konzert von RAF Camora in der Wiener Stadthalle beschäftigt die Polizei der Verdacht, dass ein Mann eine 32-Jährige mit K.-o.-Tropfen außer Gefecht gesetzt und danach vergewaltigt hat. Kurz vor 23 Uhr stieß ein Mitarbeiter der Security im Bereich der Männer-Toiletten auf die Frau. Sie war aufgelöst und machte einen sichtlich beeinträchtigten Eindruck. Der Mann begleitete sie zur Sanitätsstelle, wo anwesende Polizeibeamtinnen hinzugezogen wurden.

Erste Schilderung

Im ersten Gespräch schilderte die Frau, sie habe im Lauf des Konzerts einen Mann kennengelernt. Er habe sie auf ein Getränk eingeladen, das sie auch getrunken habe. Ab diesem Moment habe sie keine Erinnerung mehr an das weitere Geschehen. Zudem klagte die Frau über starke Schmerzen im Intimbereich. Die Berufsrettung Wien brachte sie deshalb zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus.

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Hinweise erbeten

Die Ermittler suchen nun Personen, die einen möglichen derartigen Vorfall beobachtet haben oder denen vor 23 Uhr im Bereich der Männertoilette und des Garderobenbereichs Nord-West etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Hinweise nimmt das Landeskriminalamt, Außenstelle West, unter 01-31310-25300 entgegen, auf Wunsch auch vertraulich.

Gewaltbetroffene Frauen erhalten bei der Frauen-Helpline unter 0800-222-555 sowie auf frauenhelpline.at Hilfe und Informationen. Weitere Anlaufstellen sind der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser auf aoef.at, der Frauenhaus-Notruf unter 057722 und die Österreichischen Gewaltschutzzentren unter 0800/700-217. Der Polizei-Notruf lautet 133.