Mitten im Trubel des Krampuslaufs eskaliert in Seefeld ein Streit. Zwei Einheimische gehen aufeinander los, einer landet im Spital.

Beim Krampuslauf in Seefeld in Tirol, Bezirk Innsbruck-Land, ist ein Streit in Handgreiflichkeiten umgeschlagen. Nach Angaben der Polizei besteht gegen einen 26-Jährigen der Verdacht, einem 17-Jährigen mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben.

Zu der Auseinandersetzung kam es am Freitag spätabends, mitten unter den zahlreichen Besuchern der Brauchtumsveranstaltung. Bei den beiden Beteiligten handelt es sich um Einheimische.

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Verletzungen und Behandlung

Der 17-Jährige zog sich Verletzungen zu, deren Schweregrad nicht näher bestimmt wurde. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung ins Bezirkskrankenhaus Hall.

Die Polizei geht nun der Frage nach, weshalb die beiden überhaupt aneinandergeraten sind.