Ein gefälschter Brief fordert persönliche Dokumente und den Nachweis einer Gebührenzahlung. Die Stadt Wien warnt: Das Schreiben stammt nicht von einer ihrer Dienststellen.

Ein amtlich wirkender Brief kann schnell Druck auslösen, besonders, wenn darin Reisepass und Aufenthaltstitel verlangt werden. Genau solche Unterlagen nennt ein gefälschtes Schreiben, vor dem die Stadt Wien seit 26. November warnt. Es erweckt den Eindruck, vom Amt der Wiener Landesregierung oder einer städtischen Dienststelle verschickt worden zu sein.

Erfundene Abteilung und unklare Gebühr

Die Fälschung enthält ein erfundenes Aktenzeichen sowie Kontakt- und Adressangaben. Empfänger werden zu einer nicht näher beschriebenen „persönlichen Abholung“ aufgefordert. Dafür sollen sie Dokumente und einen Nachweis über die Einzahlung einer „Gebühr“ mitbringen. Mehrere Details sind laut Stadt verdächtig: ungewöhnliche, teilweise unverständliche Formulierungen, eine nicht nachvollziehbar ausgewiesene Zahlung und eine Absenderabteilung, die nicht existiert.

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Die zentrale Warnung lautet deshalb: Nicht aufgrund dieses Schreibens zahlen und keine persönlichen Unterlagen an unbekannte Stellen weitergeben.

Warum die Erwähnung des Aufenthaltstitels verunsichert

Wer auf einen Aufenthaltstitel wartet oder eine Verlängerung vorbereitet, nimmt behördliche Schreiben verständlicherweise ernst. Die Sorge, durch eine versäumte Aufforderung Schwierigkeiten zu bekommen, kann dazu verleiten, vorschnell zu reagieren. Doch ein Aktenzeichen und ein amtlich wirkendes Erscheinungsbild sind allein kein Echtheitsnachweis. Umgekehrt macht auch die Aufforderung, einen Ausweis vorzulegen, einen Brief nicht automatisch zur Fälschung. Entscheidend ist, Absender und Anlass unabhängig zu überprüfen, statt nur auf die Aufmachung zu vertrauen.

Eine gezielte Betrugsaktion gegen Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit hat die Stadt mit ihrer Warnung nicht bestätigt.

So lässt sich der Brief sicher überprüfen

Wer unsicher ist, sollte die angeblich zuständige Dienststelle über einen unabhängig ermittelten offiziellen Kontakt erreichen. Nicht einfach die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse aus dem verdächtigen Schreiben übernehmen. Das Wiener Stadtservice ist unter 01 4000 4001 erreichbar. Dort lässt sich nachfragen, an welche Stelle man sich zur Überprüfung wenden kann.

Ein verdächtiges Schreiben sollte außerdem aufbewahrt werden. Brief, Kuvert und gegebenenfalls Zahlungsbelege helfen dabei, den Vorgang später nachvollziehbar zu dokumentieren.

Schon überwiesen oder Dokumente verschickt?

Dann ist rasches Handeln wichtig. Die Stadt empfiehlt, gegebenenfalls Bank beziehungsweise Polizei zu kontaktieren. Wer bereits Geld überwiesen hat, sollte seine Bank unverzüglich über den Betrugsverdacht informieren und nach möglichen weiteren Schritten fragen. Eine Rückholung ist nicht garantiert.

Bei weitergegebenen Dokumenten sollte genau festgehalten werden, welche Unterlagen an wen übermittelt wurden. Nicht aus Scham abwarten: Je früher der Vorgang geklärt wird, desto schneller lassen sich mögliche Schutzmaßnahmen prüfen.