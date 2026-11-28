Starker Wind und winterliche Straßenverhältnisse erschweren am 28. November die Fahrt durch Kroatien. Auf der A6 zwischen Delnice und Kikovica dürfen laut HAK am frühen Morgen nur Pkw fahren.

Wer dieses Wochenende aus Österreich oder Deutschland Richtung Rijeka und Kvarner unterwegs ist, sollte seine Route vor der Abfahrt überprüfen. Der kroatische Automobilclub HAK meldet mit Stand 28. November, 04:39 Uhr, windbedingte Einschränkungen im Küstenbereich. Im Landesinneren behindert stellenweise Nebel die Sicht, auf feuchten Fahrbahnen kann sich bei niedrigen Temperaturen Glatteis bilden.

A6 Richtung Rijeka: Nicht alle Fahrzeuge dürfen durch

Auf der A6 zwischen Delnice und Kikovica ist der Verkehr wegen starken Windes nach dem gemeldeten Stand nur für Personenwagen zugelassen. Für die übrigen Fahrzeuge nennt HAK die alte Straße durch den Gorski kotar, die DC3, als Umleitung. Auch auf der A7 zwischen Rijeka istok und Šmrika gelten Einschränkungen. Dort betrifft das Windfahrverbot unter anderem Doppeldeckerbusse, Motorräder und Fahrzeuge mit Anhänger.

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Für Reisende ist diese Unterscheidung entscheidend: Eine Einschränkung für bestimmte Fahrzeuggruppen ist keine Vollsperre für sämtliche Pkw. Wer mit Wohnwagen oder anderem Anhänger fährt, darf die Freigabe für Personenwagen allerdings nicht einfach auf sein Gespann übertragen.

Auf Brücken und Überführungen ist besondere Vorsicht nötig

HAK warnt ausdrücklich vor möglicher Glätte auf Brücken und Überführungen. Auch wenn die Straße davor nur feucht wirkt, kann sich der Zustand auf einem kurzen Abschnitt verändern. Deshalb sollten Fahrer Geschwindigkeit und Abstand anpassen. Ein großzügiger Zeitpuffer hilft außerdem, nicht unter Termindruck in schwierige Straßenverhältnisse zu geraten.

Die Wetterlage betrifft nicht jede Kroatienroute gleichermaßen. Besonders relevant sind die gemeldeten Windeinschränkungen für Fahrten Richtung Rijeka und Kvarner. Wer nach Zagreb oder Slawonien fährt, sollte deshalb nicht automatisch von denselben Sperren auf seiner Strecke ausgehen.

Winterausrüstung: Nicht erst bei Schneefall daran denken

Auf den gesetzlich festgelegten kroatischen Winterstrecken ist vom 15. November bis 15. April Winterausrüstung vorgeschrieben, unabhängig davon, ob zum Zeitpunkt der Fahrt Schnee liegt. Für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen gelten nach den kroatischen Vorgaben Winterreifen auf allen Rädern oder Sommerreifen mit mindestens vier Millimetern Profil auf allen Rädern zusammen mit geeigneten Schneeketten beziehungsweise zugelassenen Traktionshilfen für die Antriebsräder.

Diese Alternative ist jedoch keine pauschale Empfehlung für eine Winterreise durch mehrere Länder. Wer aus Österreich oder Deutschland über Slowenien fährt, muss auch die dort jeweils geltenden Vorschriften beachten. Auf Straßen mit winterlichen Bedingungen kann die Weiterfahrt ohne vorgeschriebene Ausrüstung untersagt werden. Die Polizei kann verlangen, die Ausrüstung zu verwenden oder die Fahrt zu unterbrechen.

Nicht blind der nächsten Ausweichroute folgen

Wenn eine Autobahn eingeschränkt ist, wirkt eine Nebenstraße im Navigationsgerät schnell wie die einfachste Lösung. Gerade im Gorski kotar kann eine solche Strecke aber ebenfalls von winterlichen Bedingungen betroffen sein. Entscheidend sind deshalb die aktuelle Beschilderung und die für das eigene Fahrzeug geltenden Freigaben. Eine rechnerisch schnellere Route ist nicht automatisch die sicherere.

Für die Rückfahrt gilt dasselbe wie für die Anreise: Den Straßenbericht erneut prüfen. Windbedingte Verbote können kurzfristig aufgehoben, aber auch verschärft werden. Die Meldungen vom frühen Samstagmorgen sind eine Momentaufnahme, keine verlässliche Freigabe für den gesamten Tag.