Die Zahl der Toten sinkt, doch die Gefahr kehrt zurück. Ein Virus nutzt Lücken im Impfschutz, und die Experten in Genf schlagen Alarm.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt davor, dass die Masern erneut aufflackern könnten. Die Organisation befürchtet, dass sich die gefährliche Infektionskrankheit abermals über große Gebiete verbreitet.

Der jährliche Masernbericht der in Genf ansässigen UNO-Organisation zeigt zugleich, dass die Zahl der Todesopfer deutlich gesunken ist.

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Sorge um Impfschutz

Als problematisch bezeichnet die WHO die Lage auf dem amerikanischen Kontinent, wo der Schutz durch Impfungen abnimmt.

Auch in einzelnen Regionen Europas liegen die Impfquoten niedrig, stellt die Organisation fest.