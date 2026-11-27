Die Präsidentschaftswahl in Serbien findet am 27. Dezember statt. Parlamentspräsident Aleksandar Cupic unterzeichnete den Beschluss, nachdem der bisherige Präsident Aleksandar Vucic zurückgetreten ist.

Bei der Unterzeichnung waren zahlreiche Medienvertreter anwesend. Die Wahllokale öffnen am Wahltag um 7 Uhr und schließen um 20 Uhr. Vucic erklärte am 27. September seinen Rücktritt, dadurch wurde die Wahl notwendig. Danach übernahm Ana Brnabic vorübergehend die Amtsgeschäfte.

Am 25. Oktober gewann die Studentenliste, eine aus der Studentenprotestbewegung hervorgegangene Wahlliste, die Parlamentswahl mit absoluter Mehrheit. Cupic ist der neue Parlamentspräsident und seit 19. November an der Staatsspitze.

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Wer darf kandidieren, wer wählen?

Kandidaten nominieren können Parteien, Bündnisse und Bürgergruppen. Für eine Nominierung müssen von Wahlberechtigten mindestens 10.000 beglaubigte Unterstützungserklärungen vorliegen. Die Studentenliste stellte Radomir Saicic als ihren Kandidaten vor.

Im Ausland lebende Serben können an ausgewiesenen Standorten abstimmen. Bekommt kein Kandidat die absolute Mehrheit, folgt eine Stichwahl. Die reguläre Amtszeit des Staatspräsidenten beträgt fünf Jahre.

Cupic rief die Bevölkerung auf, Verantwortung zu übernehmen und wählen zu gehen. Seine Hoffnung gelte einer hohen Wahlbeteiligung und einem Präsidenten mit starkem Integritätsbewusstsein. An der Parlamentswahl am 25. Oktober 2026 nahmen laut der Republikanischen Wahlkommission RIK insgesamt 4.444.310 Wählerinnen und Wähler teil.

Dacheinsturz von Novi Sad

Unter Vucic gab es Massenproteste, zudem standen Korruptionsvorwürfe und Affären im Raum. Ausgelöst wurde die Protestbewegung durch den Einsturz des Bahnhofsdachs von Novi Sad am 1. November 2024. Dabei kamen 16 Menschen ums Leben. Bis heute wurde niemand für den Dacheinsturz zur Verantwortung gezogen.