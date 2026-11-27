Ein junger Mann aus Niederösterreich schildert, er habe nach der Musterung in der Hesserkaserne St. Pölten 16 juckende Pusteln gefunden, eine Ärztin habe Bettwanzen als Ursache diagnostiziert. Das Bundesheer kann noch nicht sagen, ob es tatsächlich einen Befall gab, und wartet auf ein Testergebnis.

16 Pusteln und ein Attest

Sein Stellungstermin war am 28. Oktober, die Stellungskommission tagte in der Hesserkaserne. Nach eigener Schilderung übernachtete er in der Gemeinschaftsunterkunft, im Bett mit der Nummer 3050. Der Juckreiz habe am Tag danach begonnen, da sei er schon zu Hause gewesen. Die Knötchen beschrieb er in der Schülerzeitung „campus a college“ so: „Auf beiden Armen, am Hals und sogar im Gesicht zeichneten sich rote, erhabene Knötchen ab, jeweils mit einem winzigen Punkt in der Mitte und einem leicht geröteten Rand.“ Insgesamt habe er 16 Pusteln gefunden.

Weil der Juckreiz schlimmer geworden sei, habe er eine Ärztin aufgesucht. Nach ihrem Befund sei sein Bett offenbar von Bettwanzen befallen gewesen. Im Attest habe sie um „Besserung der hygienischen Zustände“ gebeten.

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Die Tage danach lebte er nach eigener Aussage in der Angst, Wanzen nach Hause eingeschleppt zu haben. Er schrieb: „Eigentlich sollten wir bei einer derartigen staatlichen Einrichtung grundlegende Hygiene und schädlingsfreie Betten voraussetzen dürfen.“ Er kritisiert auch den rauen Ton und den Umgang mit dem Bettwanzen-Problem.

Was sagt das Bundesheer?

Major Sebastian Schubert, Presseoffizier des Militärkommandos Niederösterreich, sagte auf Anfrage der „Krone“: „Aktuell läuft der Test noch, das Testkit ist eingeschickt und das betroffene Zimmer wurde vorsorglich gesperrt. Wir warten derzeit noch auf die Ergebnisse.“

In der Kaserne werden laut Schubert bis zu 10.000 Menschen pro Jahr untersucht, an einem Werktag bis zu 60. Alle könnten dort übernachten. Das Bettzeug werde jedes Mal gewechselt, außerdem erfolge einmal jährlich eine Grundreinigung. Die Hygienestandards seien für solche Unterkünfte normal, so Schubert. Vor Ungeziefer ist man in Massenunterkünften jeder Art allerdings nicht gefeit.

Wohin bei Problemen in der Kaserne?

Das Heer hätte sich gewünscht, dass der junge Mann früher Kontakt aufgenommen hätte. Schubert sagte: „Bei Missständen und Problemen jeglicher Art sollten sich Stellungspflichtige sofort an unser Personal wenden. Wenn es nicht beim Abschlussgespräch möglich ist, dann steht auch danach jederzeit ein Unteroffizier dafür zur Verfügung.“ Der junge Mann wurde für tauglich befunden. Er will aber lieber Zivildienst beim Roten Kreuz leisten.