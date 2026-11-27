Nach dem Banküberfall in Korneuburg am 19. Juni sollen Ermittler vier Verdächtige ausgeforscht haben, darunter einen Mitarbeiter der Bank. Drei sitzen in Haft, nach einem vierten wird gesucht.

Der Bankmitarbeiter, ein 24-jähriger Österreicher, soll laut Ermittlern eine Schlüsselrolle gespielt haben. Eine kriminelle Vereinigung soll hinter der Tat stehen und sie über längere Zeit vorbereitet haben. Jedem der vier Männer war nach den Ermittlungen eine festgelegte Rolle zugeteilt.

Wer soll welche Rolle gespielt haben?

Der Bankmitarbeiter und ein 30-jähriger Serbe sollen hohe Bargeldbestellungen fingiert haben. Der Serbe soll sich dafür am Telefon als Bankkunde ausgegeben haben. Laut Ermittlern lagen dadurch am Tag des Überfalls größere Summen in der Filiale bereit. Den Raub selbst soll ein 23-jähriger Syrer ausgeführt haben. Ein 24-jähriger Syrer soll als Fluchtfahrer gedient und zwei Beteiligte außer Landes gebracht haben.

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Überfall gegen 14.10 Uhr in Korneuburg

Der Überfall geschah am 19. Juni gegen 14.10 Uhr in einer Bankfiliale am Hauptplatz. Der Maskierte, mit einer FFP2-Maske vermummt, ging gezielt ins Büro einer Angestellten. Sie musste Bargeld aus dem Tresor herausgeben. Danach wurde die Frau mehrmals geschlagen und ins Krankenhaus gebracht. Die Beute hatte der Maskierte in einer Sporttasche, er fuhr auf einem E-Scooter davon.

Wer sitzt in Haft?

Drei Beschuldigte wurden festgenommen, wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich am 27. November mitteilte. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete ihre Haft an, sie befinden sich in der Wiener Justizanstalt Josefstadt. Der vierte Beschuldigte ist noch flüchtig. Er wird mit einem europäischen Haftbefehl gesucht, der in allen EU-Staaten gilt.

Kriminalisten des Landeskriminalamtes ermittelten über Monate und werteten zahlreiche Hinweise aus. Bei den Einvernahmen verweigerten die Hauptverdächtigen die Aussage. Nur der 24-jährige mutmaßliche Fluchtfahrer ist geständig. Der Verbleib der Beute ist trotz umfangreicher Ermittlungen bislang ungeklärt.