Ein Klick, ein Abo, plötzlich eine Rechnung. Ob Minderjährige dafür zahlen müssen, hängt von mehr ab als vom Alter allein.

Wer als Minderjähriger mit dem Handy etwas bestellt oder ein kostenpflichtiges Abo abschließt, muss dafür nicht zwangsläufig bezahlen. Ob der Vertrag gilt, richtet sich nach dem Alter, nach der Art des Geschäfts und mitunter nach der Einwilligung der Eltern. Die österreichische Rechtslage kennt dafür mehrere Abstufungen.

Geschäftsfähigkeit bezeichnet die Möglichkeit, Verträge zu schließen und rechtlich bedeutsame Erklärungen abzugeben. Ab 18 Jahren liegt sie grundsätzlich uneingeschränkt vor, sofern keine geistige Einschränkung besteht. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre dürfen kleine, für ihr Alter übliche Alltagsgeschäfte eigenständig erledigen, zum Beispiel ein Kinoticket kaufen. Die Bestimmung, die als „Taschengeld-Paragraf“ bekannt ist, findet sich in § 170 Abs 3 ABGB.

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Maßgeblich ist dabei ein objektiver Maßstab, nicht die finanzielle Situation des einzelnen Kindes. Mit steigendem Alter wächst der Kreis solcher Geschäfte. Gültig werden diese Geschäfte erst, wenn das Kind seine Leistung erbracht hat, etwa indem es bezahlt. Das kann auch später oder durch eine andere Person geschehen. Der Vertrag gilt dann rückwirkend.

Schwebende Unwirksamkeit

Davon abgesehen können Kinder unter sieben Jahren selbst mit Zustimmung der Eltern keine Verträge abschließen. Internet-Verträge, die Sieben- bis 13-Jährige zu etwas verpflichten, sind zunächst schwebend unwirksam. Das gilt für Kaufpreise genauso wie für Sorgfaltspflichten bei kostenlosen Diensten.

Ein Elternteil oder die gesetzliche Vertretung kann solche Verträge rückwirkend genehmigen, auch stillschweigend. Bis dahin bleibt der Vertragspartner gebunden. Er kann allerdings eine Frist zur Genehmigung setzen, mit deren Ablauf seine Bindung endet.

14- bis 17-Jährige dürfen laut § 170 Abs 2 ABGB zusätzlich über ihr eigenes Einkommen und über Vermögenswerte verfügen, die ihnen zur freien Verfügung überlassen wurden. Dazu zählen etwa das Lehrlingseinkommen, das Taschengeld oder ein geschenkter Einkaufsgutschein. Solche Verträge dürfen ihre dringenden Lebensbedürfnisse nicht gefährden. Man darf dabei nicht davon ausgehen, dass im Notfall ohnehin die Eltern einspringen.

Falsche Altersangaben

Wer sich bei einer Registrierung älter macht oder fälschlich bestätigt, volljährig zu sein, weitet damit seine Geschäftsfähigkeit nicht aus. Verträge, die über deren Grenzen hinausgehen, bleiben deshalb auch bei falschen Angaben unwirksam oder schwebend unwirksam.

Der überwiegenden Meinung zufolge müssen Kinder wegen einer Täuschung über ihr Alter nur in dem Ausmaß Schadenersatz leisten, in dem sie geschäftsfähig sind. Das ergibt sich aus § 865 ABGB. Der Vertragspartner kann jedoch Vorteile zurückverlangen, die das Kind aus einem unwirksamen Vertrag erhalten hat.

Unter 14-Jährige sind strafrechtlich nicht belangbar. Bei Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren kommt eine strafrechtliche Verantwortung für falsche Altersangaben nur selten in Betracht. Voraussetzung ist unter anderem ein möglicher konkreter Schaden. Der bloße Zugang zu digitalen Inhalten führt oft zu keiner nennenswerten Vermögensverschiebung.

Eltern müssen Verträge nicht erfüllen, die ihr nicht ausreichend geschäftsfähiges Kind ohne die nötige Zustimmung abgeschlossen hat. Möglich ist allerdings eine Schadenersatzpflicht wegen verletzter Aufsichtspflicht. Entscheidend ist, welche schädigenden Handlungen angesichts von Alter und Entwicklung des Kindes absehbar und vernünftigerweise vermeidbar gewesen wären. Gibt es keine Hinweise auf eine missbräuchliche Internetnutzung, müssen Eltern ihr Kind grundsätzlich nicht ständig kontrollieren.