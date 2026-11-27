Hinter einer Betonplatte im kroatischen Wald beginnt ein Geheimnis aus dem Kalten Krieg. Der Eingang wirkt unscheinbar, das Innere nicht.

Von der Hauptstraße zweigt rechtwinklig ein 500 Meter langer Schotterweg ab. Wer ihm folgt und danach noch einige Dutzend Schritte über unebenen Waldboden geht, steht vor dem Eingang eines unterirdischen Bunkers der Jugoslawischen Volksarmee (JNA). Eine schwere Betonplatte verdeckt ihn teilweise.

Die Anlage in Kroatien entstand nach Angaben von Pun Kufer als streng geheimes Projekt. Das Gelände ringsum wurde bewacht, der Zugang sorgfältig getarnt.

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Sowjetische Bedrohung

Mit dem Bau wurde in den 1950er-Jahren begonnen, als das Verhältnis zwischen Jugoslawien und der Sowjetunion wegen der Resolution des Informbüros (Stalin-Tito-Bruch) angespannt war. Der Bunker sollte der Verteidigung gegen einen möglichen sowjetischen Angriff dienen. Die Geschützöffnungen weisen in Richtung Ungarn, denn von dort erwartete man damals einen Vorstoß der sowjetischen Armee.

Die rund 100 Meter lange Anlage ist in einen Hügel gegraben und von einer etwa zehn Meter dicken Erdschicht überdeckt. Der Grundriss erinnert an ein Y: Nach ungefähr 30 Metern gabelt sich der Haupttunnel in zwei Arme. Die Gänge sind knapp zwei Meter hoch und so breit, dass Fahrzeuge hindurchpassen.

Unmittelbar vor der Gabelung öffnet sich ein großer Raum. Er bietet genug Platz, damit Haubitzen, Kanonen oder anderes Artilleriegerät einander passieren können. Vom Haupttunnel gelangt man in mehrere kleinere Räume, die heute leer sind.

Heutiger Zustand

Der Bunker ist gut erhalten, trocken und sauber. An den Wänden finden sich nur wenige Aufschriften und ein einziges Graffito. Stellenweise sind an Wänden und Decken verrostete Halterungen und Haken zurückgeblieben, an denen vermutlich einst schwere Metalltüren hingen. In unmittelbarer Nähe liegen noch Betonrohre und Balken. Der Boden ist auffallend gefurcht, an einzelnen Stellen zeichnen sich runde, schwarze Flächen ab.