Die Zusage hatte er schriftlich, der Job schien fix. Doch im Sommer wartete in Kärnten kein Arbeitsplatz auf einen Saisonarbeiter.

Schwarz auf weiß war dem Mann zugesichert worden, dass er wieder angestellt wird, doch daraus wurde nichts. Ein Saisonarbeiter aus Kärnten bekam von seinem früheren Arbeitgeber rund 8.500 Euro brutto Schadenersatz, nachdem die versprochene Rückkehr an den Arbeitsplatz ausgeblieben war.

Am Ende der Saison hatte der Mann einer einvernehmlichen Auflösung seines Dienstverhältnisses zugestimmt. Nach einigen Monaten ohne Beschäftigung hätte er im Sommer wieder einsteigen sollen. Der Betrieb hatte letztlich aber keinen Einsatz mehr für ihn.

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Hilfe der AK

Der Betroffene suchte Hilfe bei der AK-Bezirksstelle Villach. Dort nahm sich die Arbeitsrechtsexpertin Stefanie Unterpirker der Sache an und setzte die Zahlung durch. Nach ihren Angaben bemaß sich der Anspruch in diesem Fall an der Kündigungsfrist, die einzuhalten gewesen wäre. AK-Präsident Günther Goach sagte dazu: „Wenn ein zugesagter Job verweigert wird, verlieren Beschäftigte nicht nur eine berufliche Chance, sondern auch Stabilität und finanzielle Sicherheit“.

Schriftliche Fixierung

Die Arbeiterkammer rät Beschäftigten, nicht nur den Termin der Wiedereinstellung, sondern auch die Konditionen der weiteren Beschäftigung schriftlich zu fixieren. Das Arbeitsverhältnis sollte zu den gleichen Bedingungen wie bisher weiterlaufen. Bereits zurückgelegte Dienstzeiten sollten bei allen arbeitsrechtlichen Ansprüchen berücksichtigt werden.

Laut AK kommt es darauf an, zwei Varianten auseinanderzuhalten. Die Wiedereinstellungszusage verpflichtet nur den Arbeitgeber, die Wiedereinstellungsvereinbarung dagegen beide Vertragspartner.