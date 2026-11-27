Ein gewöhnlicher Wintertag auf dem eigenen Hof endet in Sinabelkirchen tragisch. Eine einzige Kante wird einem Landwirt zum Verhängnis.

In Sinabelkirchen im steirischen Bezirk Weiz hat ein 52-jähriger Landwirt am Donnerstag beim Schneeräumen sein Leben verloren.

Kurz vor 16.00 Uhr arbeitete der Mann auf seinem eigenen Hof mit einem Hoflader.

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Tödlicher Unfall

Zeugen zufolge setzte er die selbstfahrende Arbeitsmaschine zu weit zurück und geriet dabei über eine rund 40 Zentimeter hohe Kante. Der Hoflader kippte und überschlug sich. Der Landwirt wurde unter dem Gerät eingeklemmt.

Erfolglose Rettung

Die Erste-Hilfe-Maßnahmen blieben ohne Erfolg, der Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen.

Um die Angehörigen kümmerte sich ein Kriseninterventionsteam.