Luxuskarossen, Traktoren und Menschen auf Strommasten: In Indiens ärmstem Bundesstaat bricht für eine Hochzeit der Ausnahmezustand aus.

Im Dorf Nadawan im indischen Bundesstaat Bihar hat eine Hochzeitsfeier mit 400.000 Gästen für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Als Gastgeber trat der Politiker Anant Singh auf, Anlass war die Hochzeit seiner Tochter. Gegen ihn laufen Dutzende Strafverfahren, unter anderem wegen Mordes. Bihar ist der ärmste Bundesstaat des Landes.

Singh hatte nicht nur Politikerinnen, Politiker und Prominente in sein Heimatdorf geladen, sondern auch die Bevölkerung vor Ort. In ganz Indien, wo mehrtägige und prunkvolle Hochzeiten zur Tradition gehören, erregte das Fest Aufsehen.

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Festmahl und Anreise

Serviert wurden 500.000 Süßspeisen und ein vegetarisches Festmahl. Wie Munna Singh, ein Vertrauter des Gastgebers, laut Medienberichten sagte, kümmerten sich 500 Köche und Küchenhelfer um die Zubereitung. Ein Politiker stellte sein Auto ab und gelangte auf einem Traktor über die Felder zum Veranstaltungsort, wie die „Times of India“ berichtete. Die Braut fuhr in einem Luxus-BMW vor, der Bräutigam traf mit einem Konvoi von rund 200 Fahrzeugen ein.

An estimated 400,000 people attended politician Anant Singh’s daughter’s lavish wedding in Bihar, India’s poorest state. Traffic ground to a halt as spectators climbed electricity pylons for a glimpse. Singh faces dozens of criminal cases, including murder charges. https://t.co/8Z1GRmpeK8 — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 26, 2026

Enormer Andrang

Bilder der indischen Nachrichtenagentur PTI zeigen Tausende Menschen, die sich am Festgelände drängten, um einen Blick auf das weitläufige Areal zu werfen. Einige stiegen dafür auf Bäume und Strommasten. Wegen des enormen Andrangs musste ein Pferderennen mit 200 Pferden, das auf dem Programm stand, verschoben werden. Rund 100.000 Menschen hatten sich eingefunden, um dem Rennen beizuwohnen.