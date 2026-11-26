Ein Laib Brot für 60 Dollar sorgte für Schlagzeilen. Jetzt blickt eine steirische Bäckerdynastie in New York schon weiter.

Die Grazer Bäckerfamilie Auer hält in New York nach einem zweiten Standort Ausschau. Im Sommer war ihr Roggen-Sauerteigbrot, das dort 60 Dollar kostet, weit über die Grenzen Österreichs hinaus ein Medienthema. Nun plant das Unternehmen, seine Präsenz in den USA zu vergrößern.

Der rund eineinhalb Kilogramm schwere Laib entsteht im Stadtviertel SoHo in einem Ofen, den die Bäckerei eigens aus Deutschland importiert hat. Das Gerät bringt zwei Tonnen auf die Waage. Inzwischen gibt es mit dem „Baby RYE“ auch eine kleinere Ausführung, die 30 Dollar (27,44 Euro) kostet. Für Butterbrote werden zwischen sechs und 14 Dollar verlangt, die Brotbox schlägt mit 480 Dollar zu Buche, das Brotmesser mit 230 Dollar.

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Preisdebatte

Tim Auer hatte sich schon im September zur Preisdebatte geäußert. Er könne die Empörung nachvollziehen, sagte er, sie sei aber hauptsächlich außerhalb von New York laut geworden. Vor Ort erhalte man kein schlechtes Feedback.

Auer begründete die Preise mit den hohen Standortkosten und mit dem Aufwand, der hinter dem Produkt stecke. Sämtliche Rohstoffe für das Brot würden importiert. Selbst die Verkaufstheke sei aus einem Baum aus der Steiermark gefertigt worden.

Auch gemessen an New Yorker Maßstäben zählt das Brot zum oberen Preissegment. In vielen Bäckereien der Stadt bekommt man handwerklich hergestelltes Sauerteigbrot für weniger als 20 Dollar.

Ausbaupläne

Tim Auer, Sohn des Unternehmensgründers Martin Auer, schilderte die Ausbaupläne gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Wann die Eröffnung stattfinden soll, steht noch nicht fest. Die Familie leitet das Unternehmen bereits in dritter Generation, in Österreich zählt es mittlerweile 45 Filialen. Kräftiges Roggenbrot gehört hierzulande zum Alltag, in den USA ist es dagegen deutlich seltener zu finden. Gleichzeitig erlebt New York seit Jahren einen Boom handwerklicher Bäckereien.