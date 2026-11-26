Alles wird teurer, trotzdem greifen die Menschen gern zum Geschenkpapier. Eine Langzeitstudie zeigt, wie sich die Stimmung vor Weihnachten dreht.

Die Teuerung schlägt sich bei 57 Prozent der Befragten im Geschenkebudget nieder. Zugleich macht es 58 Prozent Freude, Präsente für Weihnachten zu besorgen. Das ist der höchste Wert, seit IMAS 2014 mit seiner Langzeitmessung begonnen hat. Grundlage der aktuellen Erhebung sind persönliche Interviews, die das Institut im Oktober mit 1.025 Personen über 16 Jahren geführt hat.

Freude am Schenken

Zu Beginn der Messreihe hatten 42 Prozent Spaß am Kauf von Weihnachtsgeschenken. Derzeit erleben 13 Prozent den Weihnachtseinkauf als Belastung. Unter den Frauen besorgen 64 Prozent gerne Geschenke, unter den Männern 52 Prozent. In der Altersgruppe der 16- bis 34-Jährigen kaufen 63 Prozent mit Vergnügen ein.

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Budget und Zeitpunkt

Höchstens 100 Euro wollen sieben Prozent ausgeben. 18 Prozent kalkulieren mit einem Betrag zwischen 500 und 999 Euro. Auf Geschenke verzichten fünf Prozent zur Gänze. Beim Zeitpunkt der Besorgungen gehen die Gewohnheiten ebenfalls auseinander. 44 Prozent beginnen schon ein bis drei Monate vor Weihnachten damit, 31 Prozent hingegen erst in den letzten drei Wochen vor dem Heiligen Abend.