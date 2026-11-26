Wer nachts arbeitet, während andere schlafen, fällt Forschenden auf. Herz und Blut zeigen Unterschiede, die sich messen lassen.

Wer häufig in Nachtschichten arbeitet, weist laut einer Studie Veränderungen an der Herzstruktur, an der Herzkontraktion und bei bestimmten Blutmarkern auf. Die Ergebnisse belegen einen Zusammenhang. Ob die Arbeitszeiten diese Unterschiede verursachen oder zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen, lässt sich damit jedoch nicht beweisen.

Grundlage der im „European Heart Journal“ erschienenen Untersuchung sind Daten von 42.671 Männern und Frauen aus dem britischen Biobank-Gesundheitsregister. Bei Studienbeginn lag ihr Durchschnittsalter bei 52 Jahren. 1.322 von ihnen gaben an, häufig nachts zu arbeiten. Wer bereits an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung litt, wurde von der Analyse ausgeschlossen.

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Bei Personen, die häufig nachts arbeiteten, ergaben Magnetresonanzaufnahmen des Herzens tendenziell etwas dickere Herzwände, gemessen an der Größe der linken Herzkammer. Außerdem fielen die Herzkammern insgesamt etwas kleiner aus. Verglichen mit Menschen ohne Nachtschichtarbeit zeigten sich zudem Unterschiede beim Zusammenziehen des Herzens.

Veränderte Blutwerte

Die Blutuntersuchung ergab bei den Nachtarbeitenden niedrigere Werte der Omega-3-Fettsäure DHA, die für die Gesundheit von Herz und Gefäßen förderlich ist. Das Gleiche galt für einige Messgrößen des „guten“ HDL-Cholesterins. Erhöht waren hingegen die Marker für Triglyceride und für Entzündungen. Bei Triglyceriden handelt es sich um eine Fettart, die bei zu hohen Werten das Risiko für Herzerkrankungen steigern kann.

Der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) zufolge leistet weltweit schätzungsweise jeder fünfte Beschäftigte regelmäßig Nachtschichten. Frühere Studien hätten bereits ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und kardiovaskuläre Sterblichkeit gezeigt. Nachtarbeit könne die innere Uhr und den gewohnten Schlaf-Wach-Rhythmus aus dem Takt bringen. Das wiederum könne sich auf Stoffwechsel, Entzündungen, Blutdruckregulation und Gefäßfunktion auswirken.

Empfehlungen für Betroffene

Muwei Li, Studienautor von der Universität Zhengzhou, rät Menschen, die regelmäßig nachts arbeiten, ihrer Herz-Kreislauf-Gesundheit besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Dazu zählten Nichtrauchen, regelmäßige Bewegung, gesunde Ernährung und ein gesundes Gewicht. Wichtig seien außerdem ausreichend und möglichst regelmäßiger Schlaf sowie eine gute Kontrolle von Blutdruck, Cholesterin und Blutzucker. Li zufolge sollten Ärzte die Nachtschichtarbeit in die Berufs- und Lebensgeschichte von Patienten einbeziehen, vor allem dann, wenn bereits Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorliegen.