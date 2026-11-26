Der Rückzieher schien endgültig, doch in Split regt sich Gegenwind. Eine Initiative will den Star auf der Riva noch auf die Bühne bringen.

Eine Spendenaktion soll das Konzert von Merlin auf der Riva in Split doch noch möglich machen. Wie der Unternehmer Josko Rajcic, einer der Initiatoren, mitteilt, ist dafür bereits eine beachtliche Summe zusammengekommen. Das Konzert von Dino Merlin auf der Riva in Split war für den 30. Dezember 2026 im Rahmen des Adventprogramms geplant.

Rajcic nahm auch die Stadt Split in die Pflicht und rief sie auf, sich an der Aktion zu beteiligen. Außerdem hätten ihn Menschen aus dem Ausland angerufen und gefragt, wie sie den Auftritt unterstützen könnten. „Unser Volk ist immer stark, wenn es gilt, sich zu vereinen“, sagte er.

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Petition gegen Konzert

Bürgermeister Suta war nach einer Petition vom Vertrag zurückgetreten. Die Unterschriften dafür waren in sozialen Netzwerken gesammelt worden. Am 20. November 2026 erklärte Bürgermeister Tomislav Šuta, er habe entschieden, den Vertrag mit Dino Merlin nicht abzuschließen, weil die Situation in die falsche Richtung gegangen und die Öffentlichkeit falsch informiert worden sei.

Die Mitte November gestartete Online-Petition verbreitete sich innerhalb weniger Tage in den sozialen Netzwerken und sammelte 21.193 Unterschriften. Unter dem Motto „375.000 Euro für Gesundheit statt für einen Abend Unterhaltung“ forderten die Initiatoren, das für den Auftritt vorgesehene Geld stattdessen in die Gesundheitsversorgung zu investieren. Konkret ging es um die Anschaffung eines PET/CT-Geräts für das Universitätsklinikum Split, das insbesondere bei der Diagnose von Krebserkrankungen zum Einsatz kommt. Zudem verlangten die Unterzeichner eine Offenlegung sämtlicher Konzertkosten. Die Stadt stellte allerdings klar, dass die Anschaffung des rund drei Millionen Euro teuren medizinischen Geräts vom kroatischen Gesundheitsministerium finanziert werden soll.

Rajcic zufolge hatte der Bürgermeister den bestmöglichen Advent im Sinn. Manche Menschen hätten aus Unwissenheit gegen das Konzert geschrieben, ohne zu begreifen, was ein solcher Star für die Stadt bedeute. Dadurch sei Suta in die Kritik geraten.

Humanitäre Komponente

Die Aktion hat auch eine humanitäre Komponente. Im Advent sollen Restaurantgäste über QR-Codes auf den Tischen spenden können, zusätzlich würde eine Spendennummer auf einem Bildschirm eingeblendet. Der Erlös dieses Teils der Aktion ginge an den Verein Bilo srce.